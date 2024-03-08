İzmir Valisi ve İZTO Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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İzmir Valisi ve İZTO Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

İzmir Valisi ve İZTO Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

İzmir Valisi Süleyman Elban ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Elban, kadınların başarıları ve katkılarının hayatı anlamlı kıldığını belirtirken, Özgener ise kadın emeğine her gün değer verdiklerini vurguladı.

08.03.2024 09:54
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İzmir Valisi Süleyman Elban ve İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Elban, mesajında, kadınların başarıları, özverileri ve katkılarının hayatı daha da anlamlı kıldığını belirtti.

Türk tarihinde kadının her zaman etkin ve önemli rol üstlendiğini aktaran Elban, şunları kaydetti:

"Kadınların demokratik haklarının kullanımı, eğitim, istihdam ve diğer alanlardaki haklarına yönelik farkındalık oluşturan 8 Mart, karşılaştıkları toplumsal ve cinsiyet temelli sorunlara dikkat çekilmesi noktasında da inanıyorum ki önemli bir fırsat olacaktır. Toplumumuzun her düzeyinde ve her alanda varlıklarını hissettiren kadınlarımızın daha da güçlenmesi, beraberinde kadın haklarına daha çok saygı duyulmasının, eşitliğin ve kadınların potansiyellerini tam olarak açığa çıkarmalarının önünü açacaktır. Başta şehit annelerimiz ve şehit eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı ve mutlu yarınlar diliyorum."

İZTO Başkanı Özgener

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de "fedakarlıkları ve üretkenlikleriyle dünyayı güzelleştiren ve daha yaşanabilir hale getiren kadınların" 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Özgener, "Kadın emeğinin yalnızca bir güne sığmaması gerektiği bilinciyle 'Dünyadaki her şey kadının eseridir' diyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerlediğimizi ve kadınlarımıza bir gün değil her gün değer verdiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Süleyman Elban, Mahmut Özgener, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir Valisi ve İZTO Başkanı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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