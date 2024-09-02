İzmir ve Aydın'da Adli Yıl Açılışı Törenleri Düzenlendi

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İzmir ve Aydın'da, 2024-2025 adli yılı açılışı dolayısıyla törenler düzenlendi.

İzmir Adliyesi önündeki törende Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur ve Baro Başkanı Sefa Yılmaz, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Adliye içinde devam edilen etkinlikte konuşan Tosun, İzmir Adliyesi'nde göreve yeni başlayan hakim ve savcılara başarı diledi.

Adliye hizmetlerinin iyileştirilmesi için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten Tosun, "2023-2024 yılı içerisinde soruşturma sayılarına baktığımızda geçen hafta itibarıyla yaklaşık 10 bin soruşturma dosyamızda azalma var. Normalde nüfus artış hızları nedeniyle soruşturma dosyaları artar. Ancak bu sene gördük ki İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sayısı 10 bin düştü. Bunun sebebi öncelikli olarak önleyici kolluk hizmetlerinin çok daha etkin hale gelmesidir." dedi.

Tarafların uzlaşma kapsamındaki suçlarını uzlaştırma bürosu tarafından barışçıl bir yöntemle çözülmesi için cumhuriyet savcılarının ve uzlaştırmacıların büyük gayret gösterdiğini belirten Tosun, emeği geçenlere teşekkür etti.

Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Oktay Tabur da İzmir Adliyesi'nde bu yıl yeni açılan mahkemelerle sayının 240'a çıktığını ve 53 hakimin görevine başladığını söyledi.

İzmir Baro Başkanı Sefa Yılmaz ise adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.

Törene Vali Süleyman Elban, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, bazı üniversitelerin rektörleri, kurum müdürleri, hakim ve savcılar ile avukatlar katıldı.

Aydın

Aydın Adliye Binası önündeki törende, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Önder Kürşad Mutlu, 1. İdare Mahkemesi Başkanı Ahmet Kılıç ve Baro Başkanı Sezgin Çetin Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Başsavcı Yılmaz, konuşmasında, yeni adli yılın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Adaletin toplumsal düzenin temeli olduğu belirten Yılmaz, yargının tarafsız ve bağımsız olarak işlevini yerine getirmesi için büyük bir sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

Yargı bağımsızlığının toplumda güven ve huzurun teminatı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu sorumluluk ve bilinciyle hareket ederken topluma adalet dağıtma görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için her türlü özveriyi göstermeye geçmişte olduğu gibi bugün de hazırız." dedi.