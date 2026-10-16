İzmir ve Aydın'da eş zamanlı FETÖ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İzmir ve Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

FETÖ soruşturmalarında örgüt üyeliğine ilişkin beyanlarda adları geçen, ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin tespitler bulunan ve Bank Asya'da hesap hareketleri tespit edilen şüphelilere yönelik 14 Ekim'de İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.