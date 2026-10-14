İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonunda ByLock tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonunda ByLock tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin tespit bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Bank Asya'da hesap hareketleri de tespit edildi.

İzmir ve Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince silahlı terör örgütüne yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Bu kapsamda FETÖ soruşturmalarında örgüt üyeliğine ilişkin beyanlarda adları geçen, ByLock kullanıcısı olduklarına ilişkin tespitler bulunan ve Bank Asya'da hesap hareketleri tespit edilen şüphelilere yönelik İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
Bank AsyaOperasyonGüvenlik3. SayfaGüncelByLockAydınİzmirTerörSon Dakika

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