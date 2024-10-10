İzmir ve Fransa Arasında İş Birliği Fırsatları Değerlendirildi - Son Dakika
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İzmir ve Fransa Arasında İş Birliği Fırsatları Değerlendirildi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fransa Senatosu Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya gelerek çevre, ulaşım gibi projelerde iş birliği imkanlarını görüştü. Tugay, İzmir'in Fransa ile derin bağları olduğunu vurguladı.

10.10.2024 09:49  Güncelleme: 10:35
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Fransa Senatosu Dışişleri Komisyonu üyelerini ağırladı. Yapılan görüşmede, çevre, ulaşım gibi projelerde iş birliği fırsatları değerlendirildi.

Fransa Senatosu Dışişleri Komisyonu üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Görüşmede, İzmir ile Fransa arasındaki iş birliği fırsatları değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyaretten dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. Fransa'nın, Batı'nın en büyük medeniyetlerinden biri olduğunu vurgulayan Başkan Cemil Tugay, "Pek çok açıdan İzmir, Fransa ile çok özel bir bağ içerisinde. Fransa bizim için demokrasinin önemli beşiklerinden biri" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yapmak istediği, kente sunmaya çalıştığı birçok hizmetin olduğunu vurgulayan Tugay, "Bu kente hizmet sunarken, Fransa'nın tecrübelerinden de yararlanmak isteriz. Bu konuda destek sunmalarından mutluluk duyarız. İzmir'in kültürel dokusunu koruyarak, önemli dönüşümler yapmak istiyoruz. Modern, refah içerisinde yaşayan İzmir'i kurmak istiyoruz. Bu anlamda deneyimleriniz bizim için değerli. İş birliğine açığız" diye konuştu.

"Büyük projelerinizde size destek sunmaya hazırız"

İzmir'i keşfetmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu dile getiren heyet başkanı Senatör Christian Cambon, "İzmir'i keşfetmek bizim için çok keyif vericiydi. Bu Türkiye'ye kardeşlik, dostluk ve saygı ziyaretidir. Başka şehirlere de gideceğiz. Türkiye, Fransa'nın önemsediği bir ülke. İzmir'de, Fransız kültürünün yaşadığına tanıklık etme şansı yakalamak da bizleri ayrıca mutlu etti. Dostluk, kardeşlik ve kültürel bağlarımızın geliştiğini görmek çok güzel. Sizlerle samimi bir iş birliği ortaya koyabiliriz. Şehirlerimizin, ülkelerin birbiri ile dayanışma köprüsü kurmalarını isteriz. Çevre, ulaşım, Körfez konusunda sizin projelerinize katkı sunabiliriz. İzmir'de bulunduğumuz süre içerisinde, bu kentin ne kadar mavi, yeşil ve huzurlu olduğuna tanıklık ettik. Daha fazla kalmayı arzu ederdik. Yapacağınız büyük projelerinizde size destek sunmaya hazırız. Belediye başkanları bizim için seçilmiş değerli insanlar" diye konuştu.

Konuk heyette Senatör - Delegasyon Başkanı Christian Cambon, Senatör Olivier Cigolotti, Senatör Jean-Marc Vayssouze-Faure, Senatör Nicole Duranton, Senatör Sylvie Goy-Chavent, Delegasyon Danışmanı Jean-Pascal Pıcy, Fransa İstanbul Başkonsolosu Nadia Fanton, Fransa İzmir Fahri Konsolosu Bernard Arcas, Fransa İzmir Fahri Konsolosluğu Zeliha Toprak yer aldı.

Kaynak: ANKA

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