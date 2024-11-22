İzmir ve Kırgızistan Arasında İş Birliği Vurgusu

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova'yı makamında ağırladı. Başkan Cemil Tugay, "Kültürel, ticari, ekonomik, her alanda birlikte çalışabiliriz. Mutlaka ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım" dedi.

Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova ve beraberindeki heyet, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede İzmir'in kardeş kenti, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek başta olmak üzere kentler arasında karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi gündeme geldi.

Tugay'dan iş birliği vurgusu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bişkek'e en yakın zamanda ticaret heyetiyle gitmek istediklerini söyleyerek "Bizim gönlümüzdeki yeriniz farklı, özel. Kültürel, ticari, ekonomik, her alanda ortak çalışabiliriz. Mutlaka ilişkilerimizi geliştirmemiz lazım" diye konuştu.

Sydykova: Beraber güzel işler yapabiliriz

Kırgızistan'ın İstanbul Başkonsolosu Lira Sydykova, "İzmir ekonomi açısından önemli şehirlerden biri. Başarılı iş insanlarının şehri olduğunu biliyoruz. İş insanlarının katkıda bulunacaklarına eminiz. Beraber güzel işler yapabiliriz" dedi.