İzmir ve Manisa\'da geçen yıl yangın alanları tamamen ağaçlandırıldı

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İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir ve Manisa'da geçen yıl orman yangını yaşanan yerlerin tamamının ağaçlandırıldığını belirtti.

Derince, İzmir'de 18 Ağustos 2019'da orman yangını çıkan Tırazlı Bölgesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, 2023 yılındaki orman yangınlarından etkilenen alanlardaki ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Tırazlı Bölgesi'nde 2019 yılında 4 bin hektar alanın yangından zarar gördüğünü ifade eden Derince, bu bölgede 6 bin 500 hektarlık sahada çalışma yaptıklarını söyledi.

Bölgede doğal olarak gençleştirilebilecek yerlerde gençleştirme yaptıklarını, diğer arazilerde makinalı toprak işlemesi yaptıklarını anlatan Derince, bölgeye toplam 6 milyon fidan dikildiğini, 18,5 ton tohum atıldığını aktardı.

Derince, "Bölge, 1 metrekaresi bile boş kalmayacak şekilde ağaçlandırıldı. Bundan sonraki süreçte biz fidanlar yeşillendikten sonra 5-6 sene bakımını yapacağız. Biyolojik bağımsızlıklarını kazanıncaya kadar gözetim altında tutacağız." dedi.

İzmir ve Manisa'da geçen sene 316 orman yangınıyla karşılaştıklarını ve toplam 2 bin 700 hektarın yandığını aktaran Derince, "Bu yerlerin de tamamı ağaçlandırıldı. Bugün itibariyle ağaçlandıracağımız hiçbir yer kalmadı. Yine 2024'ün ilk iki ayında 3 milyon 100 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yanık olup ağaçlandırmadığımız yer kalmadı." diye konuştu.