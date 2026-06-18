İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali Düzenlendi

18.06.2026 12:30
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İzmir'de düzenlenen festival bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturdu ve gençleri destekledi.

İzmir'de, Yeşilay ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle "İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali" gerçekleştirildi.

Program Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

Gündoğdu'daki açılış töreninde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, çocukları ve gençleri her türlü bağımlılığa bulaştırarak haksız gelir elde etmeye çalışan bir endüstrinin olduğunu, bu durumun nesillerin geleceğini tehdit ettiğini söyledi.

Kentte her türlü bağımlığa karşı güçlü bir mücadele verdiklerini kaydeden Elban, "Atalarımıza, milletimize layık bir nesil olduğumuzu göstermek, en ufak bir bağımlılık konusunda zafiyete uğramamak, enerjimizi, gücümüzü muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartmak için bir gram enerjimizi, aklımızı ve zamanımızı israf etmeyeceğimizi burada haykırıyoruz." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da kentteki tüm çocukların sorumluluğunu hissettiklerini, çocukların gelişim süreçlerinde karşılaştıkları engelleri bertaraf etmek için çalıştıklarını anlatarak, "Sahada gözü yaşlı annelerin, evlatları elinden kayıp giderken ne kadar üzüldüklerini görüyorum. Önümüze çıkan bu engelleri de sizlerle beraber aşmak en büyük görevimiz." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise gerçek işgalin zihin ve ruh işgali olduğunu, Türkiye Yüzyılı'nın gerçeğe dönüşmesi için bağımsız nesillere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Dinç, şöyle konuştu:

"Yeşilay bu düşünceyle 106 yıldan beri mücadele ediyor. Bugün dönem değişmişken aynı Çanakkale ruhuyla, o dönem 15 yaşındaki gençlerin mücadeleye katıldığı gibi bugün de İzmir'de çocuklarımız, gençlerimiz bu mücadeleye katıldılar. Sadece kendilerini korumakla kalmadılar, toplumu, ailelerini ve çevrelerini korumak için sorumluluk aldılar. Sağlıklı Yaşam Ligi projemize 125 bin öğrencimiz katıldı. Bu şu demek, düne göre bugün 125 bin kat daha güçlüyüz."

Konuşmaların ardından Yeşilay'ın Sağlıklı Yaşam Ligi Projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere bisiklet, skuter, kaykay ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Organizasyonda robot futbol turnuvaları, su altı dronu kurtarma operasyonları, barista ve drapaj tasarım yarışmaları ile sergiler yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Yeşilay Bağımsızlık Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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