İZSU yöneticileri elektrik çarpması davasında yargılanmaya başladı - Son Dakika
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İZSU yöneticileri elektrik çarpması davasında yargılanmaya başladı

İZSU yöneticileri elektrik çarpması davasında yargılanmaya başladı
10.07.2026 11:23
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İzmir'de sağanakta elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişiyle ilgili, aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da bulunduğu 6 memur sanığın yargılanmasına başlandı. Mahkeme bilirkişi raporu alınmasına karar verip duruşmayı erteledi.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan, aralarında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürü Gürkan Erdoğan'ın da olduğu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı S.S, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığı Güney Bölge Şube Müdürü Ö.K, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanı B.K, İZSU Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Daire Başkanlığında mühendis E.N. ile ölen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi ve taraf avukatları katıldı.

Eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunma için söz verilen eski Köseoğlu, olayın meydana gelmesinde sorumluluğunun bulunmadığını savunarak beraat talebinde bulundu.

İZSU Genel Müdürü Erdoğan ise mülkiye müfettişi raporlarında, yargılanmamasına yönelik tespitin bulunduğunu belirtti.

B.K. ise GDZ Elektrik personelinin onarımı geçici şekilde yaptığının sabit olduğunu kaydederek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

Ö.K. de mazgal imalatının yapımında görevinin olmadığını aktararak, "İZSU'nun herhangi bir noktada dahili yoktur. Ayrıca olay sonrasında GDZ Elektrik olay bölgesi ve çevresindeki bütün hatları değiştirmiştir." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraat talep etti.

Söz verilen Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi, "Bir baba olarak yaşanabilecek en ağır acıyı yaşıyorum, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum." diye konuştu.

Savunma ve beyanların ardından ara karar açıklandı. Sanıkların mevcut adli kontrol durumlarının devamına karar veren heyet, bilirkişi raporu alınmasına hükmedip duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası açıklamalar

Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Özge Ceren Deniz'in avukatı Ayşe Sarıçiçek, adaletin suçla bağlantısı bulunan herkes için işlemeye devam ettiğini belirterek, ihmali olan herkesin gereken cezayı almasını istediklerini söyledi.

Baba Ahmet Abi ise "İhmali olan herkesten şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

?Olay ve dava süreci

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde 12 Temmuz 2024'te sağanakta yolun karşısına geçmeye çalışırken su birikintisine basıp akıma kapılan Özge Ceren Deniz (23) ile onu kurtarmaya çalışan İnanç Öktemay (44) yaşamını yitirmişti.

Bilirkişi raporunda, su birikintisinin yakınındaki mazgalda GDZ Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı ve iki kurum arasında yeterli koordinasyonun bulunmamasının, olayın yaşanmasında etkili olduğu belirtilmişti.

Olayla ilgili 46 şüpheli yakalanmış, 13'ü tutuklanmıştı. Yargılama esnasında İZSU çalışanı 2'si tutuklu 6 sanığın memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılmış, ara kararda tutuklu 4 sanık tahliye edilmişti.

Mahkeme heyetince yeni bilirkişi heyeti oluşturulmuş, 9 Aralık 2024'te ölümlerin yaşandığı yerde yeniden keşif yapılmış, yeni bilirkişi raporu hazırlanmıştı.

10 Ekim'deki karar duruşmasında mahkeme, 30 sanığa 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası vermiş, 9 sanık beraat etmiş, tutuksuz 6 sanığın tutuklanmasına karar verilmişti.

Tutuklu sanıkların istinaf başvurusu üzerine "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 4 yıl 2 ay ile 8 yıl 9 ay hapis cezası verilen 12 sanık tahliye edilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, tahliye edilen 9 sanık hakkında duruşma açmış, burada tutuklu bulunan 3 sanığı tahliye etmiş, dosyada tutuklu sanık kalmamıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, memur olmaları nedeniyle dosyası ayrılan aralarında mevcut ve önceki dönem İZSU Genel Müdürü'nün de olduğu 6 İZSU personeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis ve birleştirme talebiyle hazırladığı iddianame İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA

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