Nida Doğan Türkiye Birincisi Oldu

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İzmir'de yaşayan 12 yaşındaki Nida Doğan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından her yıl düzenlenen "Çizimlerle 40 Hadis" yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Buca Makbule Süleyman Alkan Ortaokulunu öğrencisi Nida Doğan, TÜGVA tarafından "Hayatına yön veren bir hadisi resmet" sloganıyla düzenlenen ve 40 bin öğrencinin katıldığı yarışmaya başvurdu.

Çizimi ile Türkiye birinciliğini elde eden Doğan, çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğumdan bu yana resim yapmayı çok sevdiğini belirten Doğan, "Birinci olmak benim için gurur verici. Bana destek olan öğretmenlerime ve aileme çok teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan yarışmada İzmir'den dereceye giren Merve Nil Akbulut beşinci, Elif Hilal Tufan altıncı, Eren Şahin de yedinci oldu.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Yiğit Aslanata, yarışmada dereceye giren öğrencileri tebrik etti.