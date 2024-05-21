İzmirli Bisiklet Tutkunu, Yurt Dışından Gelen Bisikletli Gezginleri Evine Misafir Ediyor

Güncel

İzmir'de yaşayan bisiklet tutkunu 52 yaşındaki Emine Aktürk, yurt dışından gelen bisikletli gezginleri evinde misafir ediyor.

Bergamalı Aktürk'ün bisiklet ilgisi 45 yaşında başladı. Kızının atıl durumdaki bisikletini tamir ettiren Aktürk, kendi çabasıyla bisiklet sürmeyi öğrendi.

Aktürk, o dönem işlettiği markete gidip gelmek için kullandığı bisikleti çok sevince turlara da katılmaya başladı. Önce il dışında bisiklet turlarına katılan Aktürk, daha sonra yurt dışında da pedal çevirdi.

Bisiklet sohbetleri sırasında akıllı cep telefonlarındaki bir uygulamadan haberdar olan Aktürk, dayanışma için bisikletli gezginleri bir araya getiren uygulamayı kullanmaya başladı. Uygulama üzerinden iletişim kurduğu bisiklet tutkunlarını evinde ağırlayan Aktürk, onların ilçedeki turlarında da rehberlik yapıyon.

Hastalığına karşın bisikletten ve misafirlerinden kopmadı

2020'de meme ve lenf kanserine yakalanmasının ardından bisiklet tutkusuyla hayata sımsıkı sarılan Aktürk, 2 yıllık tedavisi sonrası kanseri atlattı.

Bu süreçte de misafirlerini ihmal etmeyen Aktürk, konuklarıyla mutfağa giriyor, onlara yöresel yemekler pişiriyor, konaklama yeri sağlamanın yanı sıra çevre, kültür hakkında bilgi veriyor, yörede yapacakları gezide rehberlik edip ilçenin tarihi yerlerini gezdiriyor.

"Kültürümüzü, aile içi yaşantımızı öğreniyorlar"

Evli ve 3 çocuk annesi Emine Aktürk, AA muhabirine misafir ettiği bisikletlilerin memnun ayrıldığını ve kendileriyle iletişimlerinin sürdüğünü söyledi.

Uygulama aracılığıyla kendisinin de Bulgaristan, Yunanistan ve Belçika'ya gittiğini belirten Aktürk, misafirlerinin kendisine cesaret verdiğini ifade etti.

Uygulamanın sadece bisikletliler için geçerli olduğunu, bunun dışında misafir kabul etmediğini anlatan Aktürk, şunları kaydetti:

"Bisikletliler kendi aralarında kurdukları bu gönüllü uygulama üzerinden herkes birbiriyle kalabiliyor. Birbirleri haklarında 'güvenli kişidir' diye yorumlar yazıyorlar. Şimdiye kadar gelen onlarca misafirim oldu, hiçbir problem olmadı. Birbirimize alışıyoruz, duygulanıyoruz. Ayrılırken kardeşimizden ayrılır gibi hüzünleniyoruz. Yolların durumuna göre birkaç gün kalıyorlar ve çok alışıyorsunuz. Karşılıklı yemeklerimizi yapıyoruz. Ben onlara bir şey yapıyorum, onlar kendi kültüründen bize bir yemek yapıyorlar. Kültürümüzü, aile içerisinde yaşantımızı öğreniyorlar."

Emine Aktürk, ağırladığı bisikletlilerin daha sonra da yakınlarının ilçeye geldiğini ifade ederek, "İlla bisikletle gelmiyorlar. Bende kalıp daha sonra ailesini getiren misafirim olmuştu. Otelde kalıyorlar, alışveriş yapıyorlar. Onların bu şekilde gezileri şehrimiz açısından da faydalı oluyor. Aslında biz şehrimiz için de bir hizmet vermiş oluyoruz." dedi.

"Türk insanları cömert ve misafirperver"

Aktürk'ün ağırladığı Fransız Kamiy Didry de eşi ve çocuklarıyla tura çıktıklarını belirtti.

Türk bir ailenin evine misafir olup birçok şeyi paylaşmaktan keyif aldıklarını aktaran Didry, "Birlikte kahvaltıyı paylaşmak çok güzeldi. Bize muhteşem yemekler yaptı. Biz de çocuklarla krep yaptık. Kendi ülkemizden bir şey yapmak istedik. Bu güzel insanlarla olmak çok güzeldi. Türk insanlarını çok cömert ve misafirperver bulduk. Aynı dili konuşmanın bir önemi yok. Birbirimizi hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Orelian Dhomont da Bergama'nın yaşamak ve görmek için güzel bir yer olduğunu söyledi.