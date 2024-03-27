İzmirli genç şef uluslararası aşçılık yarışmasında madalyalar kazandı

İzmirli genç şef Yağız Başarıcı, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında farklı kategorilerde altın ve gümüş madalyalara layık görüldü.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Başarıcı, bu yıl 19.'su düzenlenen Hırvatistan Biser Mora Uluslararası Aşçılık Yarışmasına katıldı.
18 ülkeden toplam 600 öğrencinin katıldığı yemek yarışmasına 4 ay boyunca hazırlanan Başarıcı, ana yemek kategorisinde gümüş, tatlı kategorisinde ise altın madalya kazandı.
İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Yağız Başarıcı ile öğretmenlerini kutladı.
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Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Antalya'da sahip olduğu iddia edilen 600 konutla ilgili yapılan suçlamaları reddederek, Mansur Yavaş'ın kendisi hakkındaki iddiaları ispat etmediği için istifa etmesi gerektiğini söyledi. Altınok, ayrıca Yavaş'ın Londra'daki kızının şirketini ve mal varlığını açıklaması gerektiğini belirtti. Altınok, tapuların gösterilmesi halinde istifa edeceğini de vurguladı ve Yavaş'ın eser, proje ve hizmeti olmadığını savundu.
Uşak İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde kurulan Doğal Afet Arama Kurtarma Timi'ne yeni ekipmanlar törenle teslim edildi. Uşak Valisi Turan Ergün, afete hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, doğal afetlerde bilinçli ve eğitimli personelin varlığının önemini belirtti. Uşak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz ise timin İzmir'de aldığı eğitimden bahsederek, ekipmanların temin edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Uşak AFAD Müdürü Burak Edin ise jandarma arama kurtarma ekiplerinin önemine değinerek, Uşak'ta böyle bir timin kurulmasının mutluluk verici olduğunu ifade etti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 1 milyon 393 bin 956 seçmenin oy kullanacağı kentte, seçim güvenliği için 8 bin 288 jandarma ve polisin görevli olduğunu bildirdi. Çeber, seçimle ilgili şu ana kadar olumsuz bir durumun yaşanmadığını belirtti.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek Başkan Memik Yılmaz, Teknik Direktör Selçuk İnan ve futbolcularla görüştü. Vali Çeber, futbolcularla bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişiyi bıçakla yaralayan dilenci kadın tutuklandı. Olay, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda meydana geldi. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Bitlis'te dün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, zor şartlarda çalışarak vatandaşların mağduriyet yaşamaması için kısa sürede yolları açmak için çaba gösteriyor. Bitlis genelinde 60 iş makinası ve 80 personelle karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 408 bin liraya çıktı. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 300 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 2,5 artışla 2 milyon 408 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 350 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 954 milyon 533 bin 432,88 lira, işlem miktarı ise 2.122,48 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 956 milyon 875 bin 832,16 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Metal Rafineri, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler ile Ziraat Bankası olarak sıralandı.
Bilecik'te kendisini 'polis' olarak tanıtarak bir kişiden 1,5 milyon liralık ziynet eşyalarını alan şahsın babası, ziynet eşyalarını polise teslim etti. Dolandırılan mağdur vatandaşın şikayeti üzerine yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin kimliği tespit edilirken, şüpheli hala aranmaktadır.
Kırıkkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 litre sahte içki ve 27 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Yalova'da esnaf ziyaretinde bulundu. İnce, ziyaretlerinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve CHP'nin sisteminin çöktüğünü belirtti. Ayrıca, geleceği konuşmanın önemine vurgu yaparak, popülist söylemlerden uzak durduklarını ve doğruları söylemeye devam edeceklerini ifade etti.
Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Erkekler 2. Ligi'nde İstanbul Efendileri Basketbol Takımı'nı mağlup ederek son 8 takım arasına adını yazdırdı.
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