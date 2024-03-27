İzmirli genç şef uluslararası aşçılık yarışmasında madalyalar kazandı - Son Dakika
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İzmirli genç şef uluslararası aşçılık yarışmasında madalyalar kazandı

İzmirli genç şef uluslararası aşçılık yarışmasında madalyalar kazandı

İzmirli genç şef Yağız Başarıcı, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında farklı kategorilerde altın ve gümüş madalyalara layık görüldü. Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Başarıcı, 18 ülkeden 600 öğrencinin katıldığı yarışmada gümüş madalya kazandığı ana yemek kategorisinin yanı sıra altın madalya kazandığı tatlı kategorisinde de başarılı oldu. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Başarıcı ve öğretmenlerini kutladı.

27.03.2024 15:55
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İzmirli genç şef Yağız Başarıcı, Hırvatistan'da düzenlenen uluslararası aşçılık yarışmasında farklı kategorilerde altın ve gümüş madalyalara layık görüldü.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Çeşme Yahya Kerim Onart Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Başarıcı, bu yıl 19.'su düzenlenen Hırvatistan Biser Mora Uluslararası Aşçılık Yarışmasına katıldı.

18 ülkeden toplam 600 öğrencinin katıldığı yemek yarışmasına 4 ay boyunca hazırlanan Başarıcı, ana yemek kategorisinde gümüş, tatlı kategorisinde ise altın madalya kazandı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi de Yağız Başarıcı ile öğretmenlerini kutladı.

Kaynak: AA

Hırvatistan, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirli genç şef uluslararası aşçılık yarışmasında madalyalar kazandı - Son Dakika

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