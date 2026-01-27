İzmirli Kahve'den Bir Milyon Bardaklık Rekor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uygun fiyatlı ve kaliteli kahve anlayışıyla hayata geçirdiği İzmirli Kahve, 12 noktada verdiği hizmetle bir milyon bardak satışına ulaştı. İzmirli Kahve'ye hayat pahalılığından etkilenen gençler ve öğrenciler başta olmak üzere tüm yurttaşların ilgi gösterirken kentte yerel bir marka haline geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılının Kasım ayında hayat pahalılığından etkilenen gençler ve öğrenciler için hayata geçirdiği, ancak ayrımsız tüm yurttaşların yararlandığı İzmirli Kahve kaliteli ve erişilebilir hizmet sunmayı sürdürüyor. Piyasadaki benzer işletmelere kıyasla yaklaşık yarı fiyatına kahve sunan İzmirli Kahve noktaları, aynı zamanda kentin sosyal ve kültürel buluşma alanları olarak her gün çok sayıda misafiri ağırlıyor. Alanında uzman baristalar tarafından hazırlanan nitelikli kahveler çok beğeniliyor. Güncel olarak 12 noktada hizmet veren İzmirli Kahve, ilk günden itibaren bir milyon bardak satış yaptı. Günlük binin üzerinde satış yapılan şubelerde, tek kullanımlık bardak tüketimini azaltmayı amaçlayan "Kahvem Termosta" kampanyasıyla çevreci ve ekonomik bir adım da atıldı. Ayrıca 200 gramlık paket kahveler de 200 liradan satışa sunulmaya başlandı.

"Paket kahve satışı da başladı"

İzmirli Kahve'de barista olarak görev yapan Kemal Kula, yurttaşların markayı sahiplendiğini belirterek hizmetin her geçen gün daha da yaygınlaştığını söyledi. Kula, "Çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Şu anda 12 noktada hizmet veriyoruz ve bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız sürüyor. Ulaşılabilir olmak adına fiyatlarımızı olabildiğince uygun tutarken, hizmet kalitesini en üst seviyede sunmaya özen gösteriyoruz. Menümüze yeni ürünler ekliyoruz; kış çaylarımız bulunuyor ve yanında bal ikram ediyoruz. Ayrıca paket kahve satışına da başladık. Misafirlerimiz kendi termoslarını getirdiklerinde 10 lira indirimden yararlanabiliyor. Bu uygulamayla geri dönüşüme katkı sunmayı, doğayı ve çevreyi korumayı amaçlıyoruz" dedi.

"Bize çok çalışmak yakışır"

Kula, İzmirli Kahve'ye gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Gelen yurttaşlarımız her şubemizden memnun ayrılıyor. Sürekli misafirlerimiz var. Hizmetimize başladığımız günden bu yana yaklaşık bir milyon bardak satış gerçekleştirdik. Cemil Başkan'ımız bu projeye büyük önem veriyor; biz de onun hassasiyeti doğrultusunda çalışıyoruz. Bize çok çalışmak yakışır" dedi.

Gençlerin yüzleri gülüyor

İzmirli Kahve'den yararlanan öğrenci Altay Yılmaz, hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sürekli kullanıyorum. Kampüsümüze çok yakın olduğu için ders ve sınav günlerinde sıkça geliyoruz. Fiyatlar oldukça uygun, lezzet de çok iyi. Dışarıda kahve hem daha pahalı hem de çoğu zaman aynı kaliteyi sunmuyor. Vatandaşlar gördükleri yerde İzmirli Kahve'yi mutlaka denesin" dedi.

Üniversite öğrencisi Emre Batu ise İzmirli Kahve'nin fiyat-performans açısından önemli bir hizmet sunduğunu belirterek, "Kahveler gerçekten güzel. Bence çok faydalı bir uygulama. Dışarıda bir kahve 200 liradan başlıyor. Ben bir fincan kahveye bu kadar para vermek istemiyorum. Burada hem daha uygun hem de lezzetli. Hizmet ve kalite açısından da memnuniyetim yüksek, herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

12 noktaya yayıldı

İzmirli Kahve; Konak, Bornova ve Fahrettin Altay metro noktaları, Kültürpark eski lunapark ve Kaskatlı Havuz yakını, Fuar İzmir, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi, Buca'da Kasaplar Meydanı ve Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı, Ahmet Piriştina Kent Arşivi Müzesi (APİKAM), Şato ve Bostanlı noktalarıyla hizmet veriyor.

İzmirli Kahve menüsünde neler var?

İzmirli Kahve'nin menüsünde Güney Amerika kahvelerinin kaliteli ve seçilmiş çekirdeklerinden elde edilen kahveler yer alıyor. Kahveler, alanında uzman baristalar tarafından hazırlanıyor. Her geçen gün artan kahve fiyatlarına karşın herkesin ulaşabilmesi için uygun fiyatlı menüsüyle hizmet veren İzmirli Kahve'nin sıcak içecek menüsünde, espresso 60/70 TL, americano 90 TL, latte 100 TL, cappuccino 100 TL, flat white 105 TL, karamel macchiato 110 TL, mocha 110 TL, white mocha 110 TL, Türk kahvesi 50 TL ve filtre kahve 90 TL'den satışa sunuluyor. Soğuk içecek menüsünde ise soğuk kahve seçeneklerinin yanı sıra cool lime 100 TL, hibiscus 100 TL, toffee nut latte 105, soda 25 TL fiyattan satılıyor.