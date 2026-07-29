İzmirliler Körfez’de nefes aldı - Son Dakika
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İzmirliler Körfez’de nefes aldı

İzmirliler Körfez’de nefes aldı
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Körfez turu, yaza renk kattı.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Körfez turu, yaza renk kattı. Tarihi Bergama Vapuru'yla İzmir Körfezi'nde deniz havası alan yurttaşlar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkür etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından her yaştan yurttaşın sosyalleşmesi amacıyla düzenlenen gezi etkinlikleri sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen ve yaz boyunca devam edecek programlar, İzmirlilere keyifli anlar yaşatıyor. Salı ve perşembe günleri düzenlenen Kemeraltı, İnciraltı Kent Ormanı ve Sasalı Doğal Yaşam Parkı gezilerinin yanı sıra, vatandaşlar Tarihi Bergama Vapuru ile İzmir Körfezi'nde düzenlenen tura katılarak deniz havası alıyor. Çocuklar için yüz boyama etkinliğinin de olduğu gezide yurttaşlar müzik eşliğinde eğleniyor. Etkinliklerden memnun kalan yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a teşekkürlerini iletti.

"ÜÇ NESİL BİR ARADA GEZMEYE DEVAM EDİYORUZ"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, yaz boyunca gezi programlarının devam edeceğini belirterek, "Tarihi Bergama Vapuru'nda üç nesli bir araya getiriyoruz. Bunun yanı sıra İnciraltı Kent Ormanı'nda piknik, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda ise gezi programları düzenliyoruz. Dayanışma Noktaları aracılığıyla başvuruları alıyor, bugün de yaklaşık 250 hemşehrimizle Körfez turu gerçekleştiriyoruz. Amacımız, her yaştan İzmirlinin deniz havası alarak keyifli vakit geçirmesini sağlamak. Miniklerimiz yüz boyama etkinlikleriyle eğlenirken, müzik eşliğinde tüm katılımcılar güzel bir gün geçiriyor. Başkanımız Cemil Tugay'ın öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hemşehrilerimizi bir araya getirmeye devam edeceğiz" dedi.

"İZMİR ÇOK GÜZEL BİR YER"

Gezi programına katılan yurttaşlar da etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gününü dolu dolu geçirdiğini söyleyen 80 yaşındaki Firuzan Çamlı, "Her günümü değerlendirmeye çalışıyorum. Belediyenin ikinci el pazarlarına da gidiyorum. Hiç oturmuyorum çünkü hayatın tadını çıkarmak istiyorum. Herkes beni 'babaanne' diye biliyor. Sevgi ve saygı görüyorum. Böyle etkinlikler bizler için çok değerli" dedi.

Körfez turuna babasıyla katılan Esma Gündoğdu ise, "Çok keyifli geçiyor. Babam da ben de çok memnunuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurslarına da katılıyorum ve çok faydasını görüyorum. İzmir çok güzel bir şehir. Bu tür etkinlikleri çok başarılı buluyorum" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZDAN ÇOK MEMNUNUM"

İzmirli Rukiye Ada, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten çok güzel bir etkinlik. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği programlara katılıyorum. İnsanlara değer verildiğini hissettiriyor. Yaşlı olan ablamı da getiriyorum, hiçbir yere çıkamıyordu. Bu geziler hem ona hem de bana çok iyi geldi. Başkanımız Cemil Tugay'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok memnunum" dedi.

"ANNEME DE BANA DA GÜZEL GELİYOR"

Kemalpaşa'da yaşayan ve geziye oğluyla birlikte katılan Dilek Çeşmebaşı, "İlk kez katıldım ve çok beğendim. Ortam çok güzel, keyifli vakit geçirdim. Belediyemizin hizmetlerinden de memnunum. Bundan sonra da bu tür etkinliklere katılmayı düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

Annesiyle birlikte Körfez turuna katılan 12 yaşındaki Arda Deniz Çimen ise, "Manzara eşliğinde gezmek çok güzel ve eğlenceli. Açık havada vakit geçirmek anneme de bana da iyi geliyor" diye konuştu.

Serap Aydın da, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin gezilerine ikinci kez katılıyorum. Benim için rahatlatıcı oldu, içim açıldı. İnsanlar da eğleniyor. Hoşuma gitti. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bizi güzel ağırladılar" dedi.

Kaynak: ANKA

Körfez, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmirliler Körfez’de nefes aldı - Son Dakika

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