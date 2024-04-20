İzmit Belediyesi, TÜGVA\'ya tahsis edilen öğrenci yurdunun protokolünü iptal etti

(KOCAELİ) - İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında, önceki dönem AKP yönetimi tarafından TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu protokolünün iptaline karar verildi. Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokol de iptal edildi.
İzmit Belediyesi'nin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında toplandı, 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda, önceki dönemlerde AKP'li yönetim tarafından Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu ile ilgili protokolün iptali görüşüldü. Sayıştay raporları ve mahkeme kararı ile usulsüz olduğu tespit edilen protokolün iptaline oy çokluğu ile karar verildi.
"ÖĞRENCİLERİN HAKLARI BİZİM GARANTİMİZDEDİR"
Madde ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:
"Bu maddeyi komisyona göndermeyeceğiz. Sayıştay Raporu ve mahkeme kararı var. Bu tahsis hukuksuz ve yanlıştır. Belediye meclisinden alınan karar nedeni ile bu tahsis yapıldığı için belediye meclisinin kararı ile yapılabilir. Komisyonluk bir karar kalmamıştır. Nedenini de size göndermiştik. Orada barınma hakkından faydalanan öğrenciler var. Belediye olarak işletmeye devam edeceğiz. Öğrencilerin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimizdedir.
"ÖĞRENCİLER VAKFA PARA VERİYORDU"
Aynı hizmeti belediyemiz uhdesinden alınmaya devam edilecek. Arazi devlet tarafından verilmiş, yapımı belediye tarafından yapılmış. 25 yıllığına bir vakıfa tahsis yapılmış. Ayrıca tahsis de yapılamaz. Bu vakıf buradan para kazanmaktadır. Ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediye bütçesi ile yapılmış yerden öğrenciler vakfa para veriyor. Devletin asli görevi yurdu kendi himayesinde işletmektir. Belediye eliyle işletmek için yurdu alıyoruz. Öğrencileri mağdur edilmeden belediye eliyle hizmet verilecektir. Üstelik biz ücretsiz hizmet vereceğiz. Öğrenciler para da ödemeyecek. İzmitlinin hakkını İzmitliye vermek için uğraşıyoruz."
Oylamaya sunulan protokolün iptali maddesi, AKP ve MHP'li üyelerin çekimser kalmasına karşılık, CHP oylarıyla kabul edildi.
Toplantıda ele alınan gündem maddeleri kapsamında önceki dönemlerde Ensar Vakfı'nın kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili protokol de iptal edildi.
Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti.
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