İzmit Belediyesi, TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdunun protokolünü iptal etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit Belediyesi, TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdunun protokolünü iptal etti

İzmit Belediyesi, TÜGVA\'ya tahsis edilen öğrenci yurdunun protokolünü iptal etti

İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında, önceki dönem AKP yönetimi tarafından TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu protokolünün iptaline karar verildi. Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokol de iptal edildi.

20.04.2024 18:40  Güncelleme: 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(KOCAELİ) - İzmit Belediyesi'nin Nisan ayı meclis toplantısında, önceki dönem AKP yönetimi tarafından TÜGVA'ya 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu protokolünün iptaline karar verildi. Ensar Vakfının kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili yapılan protokol de iptal edildi.

İzmit Belediyesi'nin 2024 yılı Nisan ayı meclis toplantısı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında toplandı, 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, önceki dönemlerde AKP'li yönetim tarafından Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) 25 yıllığına tahsis edilen Tepeköy Öğrenci Yurdu ile ilgili protokolün iptali görüşüldü. Sayıştay raporları ve mahkeme kararı ile usulsüz olduğu tespit edilen protokolün iptaline oy çokluğu ile karar verildi.

"ÖĞRENCİLERİN HAKLARI BİZİM GARANTİMİZDEDİR"

Madde ile ilgili konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şunları söyledi:

"Bu maddeyi komisyona göndermeyeceğiz. Sayıştay Raporu ve mahkeme kararı var. Bu tahsis hukuksuz ve yanlıştır. Belediye meclisinden alınan karar nedeni ile bu tahsis yapıldığı için belediye meclisinin kararı ile yapılabilir. Komisyonluk bir karar kalmamıştır. Nedenini de size göndermiştik. Orada barınma hakkından faydalanan öğrenciler var. Belediye olarak işletmeye devam edeceğiz. Öğrencilerin dönem sonuna kadar hakları bizim garantimizdedir.

"ÖĞRENCİLER VAKFA PARA VERİYORDU"

Aynı hizmeti belediyemiz uhdesinden alınmaya devam edilecek. Arazi devlet tarafından verilmiş, yapımı belediye tarafından yapılmış. 25 yıllığına bir vakıfa tahsis yapılmış. Ayrıca tahsis de yapılamaz. Bu vakıf buradan para kazanmaktadır. Ücretli şekilde hizmet vermektedir. Belediye bütçesi ile yapılmış yerden öğrenciler vakfa para veriyor. Devletin asli görevi yurdu kendi himayesinde işletmektir. Belediye eliyle işletmek için yurdu alıyoruz. Öğrencileri mağdur edilmeden belediye eliyle hizmet verilecektir. Üstelik biz ücretsiz hizmet vereceğiz. Öğrenciler para da ödemeyecek. İzmitlinin hakkını İzmitliye vermek için uğraşıyoruz."

Oylamaya sunulan protokolün iptali maddesi, AKP ve MHP'li üyelerin çekimser kalmasına karşılık, CHP oylarıyla kabul edildi.

Toplantıda ele alınan gündem maddeleri kapsamında önceki dönemlerde Ensar Vakfı'nın kullanımına verilen Nebi Güdük Gençlik Merkezi ile ilgili  protokol de iptal edildi.

Söz konusu madde oy çokluğu ile meclisten geçti.

Kaynak: ANKA

İzmit Belediyesi, Gençlik, Tepeköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Belediyesi, TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdunun protokolünü iptal etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • huseyin ergun: Oraya güzel bir eğlence kulübü ve pub gider. Tam zihniyetiniz uygun. Mersini örnek alın 1 2 Yanıtla Mustafa POLAT: Allah kimseyi yanlışı savunacak kadar aciz ve çaresiz duruma düşürmesin. Tügva’nın 600 öğrenci kapasiteli yurdunda sadece 11 yavrumuz ücretsiz kalıyor eğer pub eğlence merkezi yapılırsa onuda eleştiririz ama sırf muhalefet yapacağım diye haksız olanı savunmak önce ahlaka sonra dine sığmaz. 0 0
  • TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü: Böyle bir sonuç beklemiyorduk
    19:33 TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü: Böyle bir sonuç beklemiyorduk

    TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü Fahrudin Ömerovic, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından beklenmeyen bir sonuç olduğunu söyledi. Ömerovic, takımın yaşadığı şok etkilerden bahsederek Alanyaspor'u tebrik etti. Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ise mağlubiyetten üzüntü duyduklarını ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.

  • Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Mersin'de Gerçekleştirildi
    19:33 Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası Mersin'de Gerçekleştirildi

    Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğiyle Mersin'de düzenlenen Avrupa Triatlon Genç Kadınlar ve Genç Erkekler Kupası'nda sporcular mücadele etti. Yarış sonunda ödüller sahiplerini buldu.

  • Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi
    19:29 Safranbolu'da Turizm Haftası Programı Gerçekleştirildi

    UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Vali Mustafa Yavuz, turizmin önemine vurgu yaparken, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç ise Safranbolu'nun Türkiye'nin marka değeri olduğunu belirtti. Programda ayrıca halk oyunları gösterisi ve resim sergisi de yer aldı.

  • Çorum'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi
    19:28 Çorum'da Kuvvetli Rüzgarın Etkisi: Çatılar Uçtu, Ağaçlar Devrildi

    Çorum merkez ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok bina çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Ulu Cami'nin minaresinden düşen ahşap parçalar sonucu bir kişi yaralandı. Elektrik kesintisi yaşanan bölgelerde ağaçlar ve çöp konteynerleri park halindeki araçlara zarar verdi. Ayrıca Samsun-Ankara kara yolu üzerindeki trafik levhaları da devrildi. Alaca ilçesinde iş yerlerinin çatıları uçarken, Sungurlu ilçesinde ise ağaçlar otomobillere zarar verdi. Dodurga ilçesinde ise enerji nakil hatlarındaki kopmalar nedeniyle elektrik kesintisi yaşandı.

  • Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
    19:24 Samsun'da Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi

    Samsun'un Bafra ve Vezirköprü ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Polis, itfaiye ve TEDAŞ ekipleri bölgede önlem aldı. Elektrik akımının kesilmesiyle tehlike önlendi ve devrilen ağaçlar kaldırıldı. Vezirköprü ilçesinde ise fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu ve çevredeki binalarla araçlara zarar verdi.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti
    19:24 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Anıtkabir'i ziyaret etti

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Tugay, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, halkın, kentin ve ülkenin çıkarlarını gözeteceklerini ve vicdanlarının sesini dinlemekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti. Tugay ve beraberindeki heyet, ayrıca İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü
    19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

  • Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu
    19:21 Fırtınada ağaç cipin üzerine devrildi, çatılar uçtu

    Konya'nın Ereğli ilçesinde kuvvetli fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Cadde kenarındaki bir ağaç ise park halinde cipin üzerine devrildi. Fırtına ilçede yaşamı olumsuz yönde etkiledi.


18:53 Çankırı’da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi Çankırı'da şiddetli fırtınaya dayanamayan cami minaresi devrildi
18:27 Sur Belediyesi’nde Atatürk ve Erdoğan’a hakaretle ilgili DEM Parti’den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan'a hakaretle ilgili DEM Parti'den ilk sözler: Şahsın partiyle ilişkisi yok
17:35 Sur Belediyesi’nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret eden şahıs gözaltına alındı Sur Belediyesi'nde mazbata töreni sırasında Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs gözaltına alındı
16:04 Dolmabahçe’de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek Dolmabahçe'de Heniyye ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: İsrail bu zulmün bedelini bir gün ödeyecek
15:46 Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı Fırtına ve sağanak yağış çok sayıda ili esir aldı
18:50 İstanbul’da Yenibosna metro istasyonunu su bastı İstanbul'da Yenibosna metro istasyonunu su bastı
17:34 Fahiş fiyatlar isyan ettirdi Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor Fahiş fiyatlar isyan ettirdi! Restoran ve kafelerde boykot hareketi büyüyor
17:09 Edirne’de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı Edirne'de 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
16:54 Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere Emre Belözoğlu: Türk futbolunun selası okunmak üzere
15:52 Tayyargiller’in 4’üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı Tayyargiller'in 4'üncü çocuğu dünyaya geldi: Doğuma kadar her anlarını sosyal medyada paylaştı
15:43 İstanbulspor, Süper Lig’in bitimine 5 hafta kala küme düştü İstanbulspor, Süper Lig'in bitimine 5 hafta kala küme düştü
15:42 Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü Herkes verdiği tepkiyi konuşuyor! Fenerbahçe-Olympiakos maçına damga vuran görüntü
15:15 IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme IMF Başkan Yardımcısı ve Bakan Şimşek birlikte poz verdi: Muhteşem görüşme
15:06 CHP’li meclis üyesi Cemil Tugay’ı terör örgütü PKK’nın yöneticisiyle karışırdı CHP'li meclis üyesi Cemil Tugay'ı terör örgütü PKK'nın yöneticisiyle karışırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2024 19:35:06. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit Belediyesi, TÜGVA'ya tahsis edilen öğrenci yurdunun protokolünü iptal etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement