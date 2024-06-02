İzmit Körfezi'nde 2008-2024 yılları arasında 7.950 metreküp deniz çöpü toplandı - Son Dakika
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İzmit Körfezi'nde 2008-2024 yılları arasında 7.950 metreküp deniz çöpü toplandı

İzmit Körfezi\'nde 2008-2024 yılları arasında 7.950 metreküp deniz çöpü toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle yürütülen temizlik çalışmaları sonucunda 2008-2024 yılları arasında toplam 7.950 metreküp deniz çöpü toplandığını açıkladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, körfezi ve içinde yaşayan canlıları korumak için yoğun çaba sarf etmektedir. Deniz ortamına ulaşan atıkların ve yosunların deniz canlıları üzerinde olumsuz etkileri olduğu belirtilerek, yapılan denetim ve temizlik çalışmalarıyla bu olumsuzlukların önüne geçildiği ifade edildi. Ayrıca, kentte 9 ayrı plajda Mavi Bayrak dalgalanmaktadır ve Büyükşehir Belediyesi, deniz süpürgelerinin ulaşamadığı alanlarda amfibi araçlarla deniz ve kıyı şeritlerini korumak için mücadele vermektedir.

02.06.2024 15:37
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle yürütülen temizlik çalışmaları kapsamında 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 metreküp deniz çöpü toplandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin İzmit Körfezi'ni ve içinde yaşayan canlıları korumak için topyekun mücadele verdiği belirtildi.

Çeşitli nedenlerle deniz ortamına ulaşan yüzer atıklar, alg patlamaları ve deniz yosunlarının deniz ortamı ve burada yaşayan canlılar için olumsuz etkiler oluşturduğu aktarılan açıklamada, körfezde yürütülen deniz kontrol, denetim ve temizlik çalışmalarıyla bu olumsuzlukların önüne geçildiği anlatıldı.

Açıklamada, 2008'den bu yana İzmit Körfezi'nde deniz süpürgeleriyle temizlik çalışması yapıldığı, yağışlarla derelerden sürüklenen atıklar ve deniz tabanından yüzeye çıkan çöplerin toplandığına değinilen açıklamada, "Bu kapsamda ekipler, 2008-2024 yılları arasında toplam 7 bin 950 metreküp deniz çöpü topladı." ifadelerine yer verildi.

Yapılan çalışmalar sonucu kentte 9 ayrı plajda Mavi bayrağın dalgalandığı vurgulanan açıklamada, Büyükşehir Belediyesinin, sığ ve sakin sularda "Mavi Takım" ekibiyle, deniz süpürgelerinin ulaşamadığı alanlarda ise amfibi araçlarla deniz ve kıyı şeritlerini korumak için mücadele verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit Körfezi'nde 2008-2024 yılları arasında 7.950 metreküp deniz çöpü toplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmit Körfezi'nde 2008-2024 yılları arasında 7.950 metreküp deniz çöpü toplandı - Son Dakika
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