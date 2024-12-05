İzmit Körfezi\'nde Bağlı Eliyle Ceset Bulundu

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada, İzmit Körfezi'nde balıkçıların ağına takılan cesedin İsmail D.'ye (69) ait olduğunu belirlendi.

CESEDİN BULUNMASI KAMERADA

Öte yandan İsmail D.'nin cesedini bulan balıkçı, o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Elleri ve ayakları bağlı olduğu görülen ceset ile ilgili balıkçının, "Bir tane erkek cesedi bulduk. Elleri, kolları, ayakları bağlı. Büyük ihtimal denize atmışlar. Çünkü bu intihar değil. Orta yaşlarda bir adam" dediği anlar, görüntülerde yer aldı.

HABER: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),