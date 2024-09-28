İzmit\'te 9 Yaşındaki Çocuk Yaralandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde araçtan silahla açılan ateş sonucu 9 yaşındaki çocuğun yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül'de 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta Ç.E'nin (9) bir araçtan ateş açılması sonucu yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan A.B, M.B. ve H.E.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B, "kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli H.E.B'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, A.B. serbest bırakıldı.

Olay

28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta 25 Eylül'de bir araçtan silahla açılan ateş sonucu yoldan geçen Ç.E. kolundan yaralanmıştı.

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ç.E, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.