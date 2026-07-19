İzmit'te Boşanma Tartışmasında Silahlar Konuştu - Son Dakika
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İzmit'te Boşanma Tartışmasında Silahlar Konuştu

İzmit\'te Boşanma Tartışmasında Silahlar Konuştu
19.07.2026 13:26
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İzmit'te iki aile arasında boşanma yüzünden çıkan kavgada iki kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki çocuklarının durumunu konuşmak için bir araya gelen akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, İsmail S. (28) tabancayla ateş açıp eniştesi Gökhan S. (37) ile amcası Halis S.'yi (51) yaraladı. Olaya ilişkin 10 kişiyi gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde, Yahyakaptan Mahallesi İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkisinde meydana geldi. Evli çocuklarının boşanma aşamasında oluşu nedeniyle husumetli olan Halis S. ve Medeni S. kardeşler, konuyu konuşmak üzere bir araya geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Medeni S.'nin oğlu İsmail S., yanında getirdiği tabancayla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan ablasının eşi Gökhan S. sağ bacağına isabet eden 2 mermiyle ağır yaralanırken, amcası Halis S. ise sol bacağından yaralandı. İsmail S. ve yanındakiler, araçlarla bölgeden kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökhan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İzmit Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. Olaya karıştığı tespit edilen her 2 taraftan toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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