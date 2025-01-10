İzmit\'te Çatı Katında Yangın: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında İzmit ilçesi Hacıhızır Mahallesi Tüfekçi Bayırı Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.