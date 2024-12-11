İzmit\'te Çatı Katında Yangın Çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Tavşantepe Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle evde hasar meydana geldi.
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