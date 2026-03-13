İzmit'te Devrilen Kamyon Kazası - Son Dakika
İzmit'te Devrilen Kamyon Kazası

13.03.2026 14:12
Rampada geri kayan kamyon devrildi, sürücü yara almadan kurtuldu, kaza anı kamerada görüntülendi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde rampada geri kayan kamyonun refüje çıkarak devrildiği kaza, bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Piotr Wilczynski Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; A.B.'nin kullandığı 41 AJG 346 plakalı zemin etüt çalışmalarında kullanılan kamyon, rampada henüz bilinmeyen nedenle geri doğru kaymaya başladı. Sürücü araçtan atlarken, geri giden kamyon refüje çıkıp devrildi. Refüjdeki ağaçlar yerinden söküldü. Sürücü A.B., kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon çekiciyle kaldırılırdı. Ekipler, bulvarda temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın yol kamerasına yansıdı. Görüntüde; sürücü kabinindeki kapısı açık olduğu görülen kamyonun geri kaydığı ve refüje çıkıp devrildiği anlar yer aldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
