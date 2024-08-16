İzmit\'te Evlere Sıçramadan Yangın Kontrol Altına Alındı

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde evlere yakın noktadaki ağaçlık ve çalılık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 60 dönümlük alanın kül olduğu bölge drone ile görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında İzmit ilçesi Tüysüzler Mahallesi'nde bulunan ağaçlık ve çalılık alanda meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler evlere yakın noktaya kadar ulaşırken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve tanker sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının evlere sıçramaması için mücadele etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucu yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alındı. 60 dönümlük alanın kül olduğu bölge drone ile görüntülendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN/İZMİT(Kocaeli),