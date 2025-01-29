İzmit\'te Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 4 kişinin, tek katlı müstakil evin ardiyesindeki çamaşır makinesini çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde İzmit ilçesi Yeşilova Mahallesi Şebboy Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen 4 şüpheli, N.O.'ya ait evin bahçesine girdi. Evin bitişiğindeki ardiyeye yönelen ve burada bulunan çamaşır makinesini sırtlayıp çalan şüpheliler, bölgeden uzaklaştı. Sabah uyandığında çamaşır makinesinin yerinde olmadığını fark eden N.O., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı.

Hırsızlık anı tek katlı evin karşısındaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelilerden 2'sinin çamaşır makinesini sokağa taşıdığı, sonrasında şüphelilerden birinin sırtına aldığı ve uzaklaştıkları görüldü.