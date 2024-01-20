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İzmit'te kontrolden çıkan kamyon apartmanın istinat duvarında asılı kaldı - Son Dakika
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İzmit'te kontrolden çıkan kamyon apartmanın istinat duvarında asılı kaldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, apartman temel kazısından çıkan hafriyatı taşıyan bir kamyon, yokuştan indiği sırada kontrolden çıkarak apartmanın istinat duvarında asılı kaldı. Sürücü kendi imkanlarıyla kamyondan çıkarken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

İzmit\'te kontrolden çıkan kamyon apartmanın istinat duvarında asılı kaldı
20.01.2024 - 12:01,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan kamyon, apartmanın istinat duvarında asılı kaldı.

Gündoğdu Mahallesi Akgüneş Sokak'ta apartman temel kazısından çıkan hafriyatı taşımak üzere bölgeye gelen F.B. idaresindeki 41 FJ 415 plakalı kamyon, yokuştan indiği sırada kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki 5 katlı apartmanın istinat duvarında asılı kalan kamyondan, sürücü F.B. kendi imkanlarıyla çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kamyonun vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA
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