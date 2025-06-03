İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur

Haberin Videosunu İzleyin
İzmit\'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur
03.06.2025 16:29  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmit\'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur
Haber Videosu

Kocaeli'nin köylerinden gelen satıcılara belediye çöplük alanda yer verdi. Duruma tepki gösteren hayvan satıcıları, telef olmuş hayvanlar ile çöplerin içinde kurbanlık satmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde belediye skandal bir uygulamaya imza attı. Belediye, kurbanlık satmaya gelen satıcılara çöplük alanda yer verdi.

KURBANLIK HAYVANLARI ÇÖP YIĞINLARININ ARASINDA SATIYORLAR

İzmit Belediyesi, şehrin köylerinden gelen hayvan satıcılarını adeta çöpe attı. Modern Hayvan Pazarı'nın hemen yanında bulunan çöplük alana konulan satıcılar, dev çöp yığınlarının arasında satışlarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ortaya çıkan görüntüler ise hem hastalığa davetiye çıkartıyor hem de mide bulandırıyor.

İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur

"BURAYA MÜŞTERİ DE GELMİYOR"

Kandıra'dan geldiğini ifade eden Ali Başeğmez, "Her sene buraya geliyoruz. Burası İzmit Modern Hayvan Pazarı diye geçiyor ama çöpün içine pazar kurduruyorlar. Buraya müşteri de gelmiyor, hayvanlarımızı da satamıyoruz. Çöpün içinde hayvanlarımızı satmaya çalışıyoruz. Her sene çöpün içinde rezillik çekiyoruz. Burası köylü pazarı diye geçiyor. İzmit Belediyesi müsaade ediyor. Orasının fiyatları çok yüksek olduğu için yer açamıyoruz. 15-20 tane hayvan getiriyoruz. İçeriye 60-70 bin lira para istiyorlar. Oraya kuramıyoruz, çöpün içine kuruyoruz. Tozun, pisliğin, kokunun içinde hayvan satmaya çalışıyoruz. Ne ararsan var" dedi.

İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur

"BU KÖYLÜYE HAK DEĞİL"

Bir başka kurban satıcısı Erman Temel ise, "İzmit Belediyesi'nin köylülere ayırdığı yer. Çöpün, tozun içindeyiz. Bu zorluklara karşı hayvanlarımızı satmak için yer ayarlamaya çalışıyoruz. Köpek ölülüleri, kedi ölüleri var. Kokudan zor duruyoruz. Bu bize hak değil. İzmit Belediyesi'ne yakışmıyor. İzmitliler çöpün içinde. Çöpün içine İzmit köylüsünü vermiş, dışarıdan gelenler modern hayvan pazarında. Biz de para verelim ama hayvan başına. Böyle çöp dağının içinde zor oluyor. Bu hak, adalet değil. Millet uzaya gidiyor, biz 21. yüzyılda çöpün içindeyiz. İzmit Belediyesi'ne yakışır bir yerdeyiz. İzmit'in köyleri bunu hak etmiyor" şeklinde konuştu.

İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur

Kandıra'dan gelen bir başka satıcı Vedat Aydoğdu ise, "'Köylü milletin efendisidir.' Atatürk'ün sözü. Yıllardan beri köylülere reva gördükleri yer çöplük. Oy istemeye geldiklerinde insanlara o kadar vaatler veriyorlar ki. Gelen, giden de yok. Suyumuzu bile elle taşıyoruz. Büyükbaş hayvan getirdik. Dışarıdan gelenleri biz hor görmüyoruz, köylüye bunlar reva mı? Bir tane yetkili yok. Çöpün içinde bu vatandaş bunu hak ediyorsa buna söyleyecek söz yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İzmit Belediyesi, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Kurban, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ayhan Murat:
    belediye başkanı ayıptır günahtır bu yaptığın 13 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    hayvan olulerini gommeyi dusunememiasler mi.cok zor birsey degil hastalik ve salgin riski var hayvan satisi icin muhakkak ko baska yer temin edilebilinir.cifrci ve koyluler milletin efendisidir onlar olmazsa ac kalirla sehirliler 7 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Isine geliyordur cehapelilerin kurban satilmamasi ne isleri olur onlarin kurbanmis bayrammis 6 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    İstanbul’da İstMarina’nın yanında yer veriyorlardı geçen seneye kadar, baya iyi oluyor Deniz manzaralı 100 milyonluk evlerin dibinde muhteşem, siz de gelin? Mis gibi kokuyor, alıp hemen yolun karşısındaki çimlerde kesip iç organlarını da bırakıyorsunuz, tertemiz. 1 0 Yanıtla
  • ayd121212:
    Ne bekliyonki İzmit ilçe belediye CHP nin elinde…… 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu İngiltere Başbakanı Starmer, yeni savaş hazırlığı planını duyurdu
Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı Yaşlı adama kimse yol vermedi, en sonunda motosikletli çarptı
Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı Kamerayla görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
Ankara’da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza Ankara'da fiyat etiketi denetimlerinde toplam 39 milyon lira ceza
Polis barikatına saldıran CHP’li başkana kamu davası Polis barikatına saldıran CHP'li başkana kamu davası
Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı Alvaro Morata gelecekte oynamayı istediği takımın ismini açıkladı
CHP’li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu’na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu CHP'li Eren Erdem: Kılıçdaroğlu'na küfretmek için 600 kişilik trol ekibi kuruldu
Ankara’da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında Ankara'da minibüs şoförünü döner bıçağıyla tehdit eden şahıs gözaltında
Jose Mourinho, Mario Branco’ya veda etti Jose Mourinho, Mario Branco'ya veda etti
Süper Lig’den 4 takım PFDK’ye sevk edildi Süper Lig'den 4 takım PFDK'ye sevk edildi
Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı Bu skandal fotoğrafı, bir ülkenin devlet kurumu paylaştı

18:04
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
Aralarında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da var! Yolsuzluk soruşturmasında 4 isme tutuklama talebi
17:59
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
Bakan Yumaklı: Gıda işletmeleri için kare kod uygulaması zorunlu olacak
16:31
İsrail basını: Suriye’de baş aktör Türkiye
İsrail basını: Suriye'de baş aktör Türkiye
14:14
Yok böyle bir acı Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
Yok böyle bir acı! Karşısında 3 tabut vardı, hepsi canından bir parça
00:05
Ankara’da aniden bastıran yağmur sele neden oldu
Ankara'da aniden bastıran yağmur sele neden oldu
23:51
Aybüke Pusat’ın sevgilisiyle tatil pozları Yeni imajı dikkat çekti
Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
23:50
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün’den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun
Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün'den evinden çıkan balya balya paralara yanıt: Oğlumun
23:33
Bir zamanlar Giresunspor’daydı Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
Bir zamanlar Giresunspor'daydı! Borja Sainz adım adım İspanyol devine gidiyor
23:15
Sivasspor’da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
Sivasspor'da Rıza Çalımbay dönemi sona erdi
23:00
Bomba gelişmeyi duyurdular Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
22:59
Aksaray’da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
Aksaray'da trafik tartışmasının sonu kanlı bitti
22:52
Basketbol Süper Ligi’nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 18:56:03. #7.11#
SON DAKİKA: İzmit'te Kurbanlık Satıcıları Çöplükte Mağdur - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.