İzmit'te Modern Kentsel Dönüşüm

25.02.2026 14:25
Cedit Mahallesi'nde TOKİ tarafından kentsel dönüşüm tamamlanıyor; modern ve güvenli konutlar yükseliyor.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor; İzmit'in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocaeli'nin merkez ilçesi İzmit'in en eski yerleşimlerinden olan Cedit Mahallesi'nde TOKİ tarafından yürütülen kentsel dönüşüm projesinde sona yaklaşıldı. Metruk yapılar, dar sokaklar ve depreme dayanıksız konutların olduğu mahalle, TOKİ güvencesiyle modern ve depreme dayanıklı bir yaşam alanına dönüşüyor. Toplam 46 blokta inşa edilen 1097 konutun betonarme imalatları tamamlandı, ince işçilikleri ise devam ediyor.

Bölgeden görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, hak sahibi Tuncay Kardaş'ın, "Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor" sözlerini alıntılayarak, "Cedit Mahallesi'nde TOKİ güvencesiyle devam eden kentsel dönüşümde sona geldik. Dar sokaklar, riskli yapılar tarihe karışıyor; İzmit'in merkezinde modern ve güvenli bir yaşam alanı yükseliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'un paylaştığı görüntülerde yer alan ve projenin 2023 yılında başlatıldığını belirten şantiye şefi İbrahim Sepetçi, "Cedit Mahallesi yıkılmadan önce depreme dayanıksız, çok dar sokakları bulunan itfaiyenin dahi ulaşımı sağlayamadığı bir mahalle konseptindeydi. Konutlarımız mevcut deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edildi. Yer yer zemin yapısına göre fore kazık imalatları yapıldı. 462 adet 3+1, 635 adet 2+1 daireler bulunuyor" dedi.

'HAYAL EDEMİYORDUM'

55 yıldır Cedit Mahallesi'nde oturan hak sahibi Tuncay Kardaş da eski mahallenin fiziki zorluklarına değinerek, "Bazı noktalarda adeta insanların ulaşamayacağı keçi yolu gibi yollarımız vardı. Buradan ayrıldıktan sonra yapılanların her aşamasında içimizde hep bir merak vardı. Acaba nasıl olacak, ne zaman bitecek, bittiğinde bu evlerde oturabilecek miyiz? Doğrusu hayal edemiyordum. Bugün örnek daireyi gezdik. Gördüğümüz manzara, evlerdeki kalite hiç tahmin etmediğim boyuttaymış. Şu anki gelinen aşamada artık mutlu sona yaklaştığımızı düşünüyorum. Burada hak sahibi olduğu için çok mutlu oldum. Gerçekten elit bir mahallede oturmak, merkezi bir noktada olmak bizim için çok büyük bir avantaj olacak. Arkasında devlet olan her proje başladığı gibi bitiyor. Yani bu güvence bize devlet tarafından verildiği için aklımızda şahsen hiçbir soru işareti kalmadı. Yüzümüz gülüyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

