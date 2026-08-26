İzmit'te Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde motosikletin tramvay yolundaki dubalara çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kaza yapan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 BFH 289 plakalı motosiklet tramvay yolundaki dubalara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle tramvay yoluna savrulan sürücü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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