Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D-100 kara yolu Yeni Mahalle mevkisinde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 41 ARF 279 plakalı motosiklet ile 41 AVM 598 plakalı tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Ceset, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Trafik, ekiplerin olay yerindeki incelemelerinin ardından normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te Motosiklet-Tır Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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