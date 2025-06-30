İzmit'te Narkotik Operasyonu: Sürücü Tutuklandı

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu geçişinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle yapılan aramada bagaj ve taban kısmına gizlenmiş 146 paket halinde 82 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),