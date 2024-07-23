İzmit'te Parfüm Dükkanında Hırsızlık - Son Dakika
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İzmit'te Parfüm Dükkanında Hırsızlık

İzmit\'te Parfüm Dükkanında Hırsızlık

İzmit'te parfüm dükkanına giren 2 kadın, iş yeri sahibini oyalarken diğer kadın kasada bulunan 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL nakit parayı çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüpheliler kısa sürede yakalandı ve çalınan paralar teslim edildi.

23.07.2024 21:12
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İZMİT'te parfüm dükkanına giren 2 kadından biri, iş yeri sahibini oyalarken, diğeri ise kasada bulunan 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL nakit parayı çaldı. Hırsızlığı fark eden iş yeri sahibinin şikayeti üzerine şüpheli 2 kadın kısa sürede yakalanırken, çalınan paralar teslim edildi.

Olay bugün İzmit Cedit Mahallesi Hisar Geçidi Sokak üzerinde meydana geldi. Parfüm dükkanına girerek iş yeri sahibini oyalayan 2 kadından biri, kasada bulunan 5 bin 500 ABD doları, 2 bin Euro ve 20 bin TL nakit parayı çalarak dükkandan çıktı. İş yeri sahibinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü kadınları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada şüpheli kadınların isimlerinin S.P. ve B.P. olduğu tespit edildi. Şüphelileri takibe alan ekipler, çaldıkları paralarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Çalınan para iş yeri sahibine teslim edilirken, şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hırsızlık, Polis, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Parfüm Dükkanında Hırsızlık - Son Dakika

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