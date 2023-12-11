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İzmit'te parkta terk edilen çanta patlatıldı - Son Dakika
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İzmit'te parkta terk edilen çanta patlatıldı

İzmit ilçesinde bulunan bir parkta terk edilen sırt çantası bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Çantada yapılan kontrollerde çok sayıda içki şişesi bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

11.12.2023 - 21:16,
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde bulunan bir parkta bırakılan sırt çantası bomba imha uzmanı polis tarafından fünye ile patlatıldı. Çantada yapılan kontrollerde çok sayıda içki şişesi bulundu.

Olay, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan duraklara yakın mevkideki parkta meydana geldi. Parktaki bankta sahipsiz bir sırt çantası olduğunu görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tedbir amaçlı çantanın bulunduğu yerdeki cadde ve parkları araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan sırt çantasından çok sayıda içki şişesi çıktı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İzmit\'te parkta terk edilen çanta patlatıldı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İzmit'te parkta terk edilen çanta patlatıldı - Son Dakika
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