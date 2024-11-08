İzmit\'te Planetaryum Depo Olarak Kullanıldı

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İZMİT BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmit'te 2019'da belediye tarafından açılan, ardından atıl halde kalan 75 milyon TL değerindeki Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi'nin, pandemi süreciyle birlikte depo olarak kullanılmaya başlanmasıyla ilgili İzmit Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Pandemi sürecinde, İzmit halkının bağışladığı erzakların ihtiyaç sahiplerine güvenli ve hızlı bir şekilde ulaştırılabilmesi için geniş bir alana gereksinim duyulmuştur. Belediye olarak, halktan sağlanan yardımların saklanması için ayrı bir depo kiralamak yerine mevcut alanlardan faydalanmanın kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından doğru bir karar olduğuna kanaat getirilmiştir. Ayrıca hem sokağa çıkma yasakları hem de etkinliklerin yasaklanması sebebiyle Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi uzun bir süre kapalı kalmak durumunda kalmıştır. Bundan dolayı da Planetaryum Sanal Gerçeklik Küresi'nin, halkın bağışları için geçici olarak depolanması amacıyla kullanılmasına devam edilmiştir. Pandemi sürecinin sona ermesi beklenirken, 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli yaşanan büyük deprem, yeniden acil yardım ve lojistik desteğe duyulan ihtiyacı doğurmuştur. İzmit halkının büyük destekleriyle toplanan yardım malzemeleri, Planetaryum alanında toplanmış ve deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza buradan gönderilmiştir."