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İzmit'te Sağanak ve Fırtına Sonucu Deniz Taştı - Son Dakika
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İzmit'te Sağanak ve Fırtına Sonucu Deniz Taştı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Ömerağa Mahallesi'nde bulunan yollar ile sahil bandındaki açık otopark su altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri temizleme çalışmalarına başladı.

07.01.2024 - 14:36,
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde sağanak ve fırtına nedeniyle deniz taştı. Bazı yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı.

Kentte bu sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından deniz taştı. İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi'nde yollar ile sahil bandındaki açık otopark, su altında kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede temizleme çalışması başlatırken, polis sahiplerine ulaşarak otoparktaki araçların kaldırılmasını istedi. (DHA)

İzmit\'te Sağanak ve Fırtına Sonucu Deniz Taştı
Kaynak: DHA
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