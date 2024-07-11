İzmit'te Sağanak Yağış Caddeyi Su Altında Bıraktı - Son Dakika
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İzmit'te Sağanak Yağış Caddeyi Su Altında Bıraktı

İzmit\'te Sağanak Yağış Caddeyi Su Altında Bıraktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış sonucunda İnönü Caddesi su altında kaldı. Sürücüler ve esnaf zor anlar yaşadı. Kocaeli Valiliği ise vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

11.07.2024 14:08
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KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde aniden bastıran sağanakta cadde, su altında kaldı, sürücüler ve bölge esnafı zor anlar yaşadı.

İzmit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Cedit Mahallesi'ndeki İnönü Caddesi, yüksek mahallelerden gelen yağmur suyu, çamur ve taşlar nedeniyle su altında kaldı. Caddede sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşarken, esnaf ise suyun dükkanlarına girmemesi için çabaladı. Esnaf Murat Ciner, "Kanalların azlığından ve gerekli giderlerin olmamasından dolayı her yağmurda böyle oluyor. Dükkanlarımızı korumak için mecburen başında bekliyoruz" dedi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise "Bugün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinde, yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak beklenmektedir. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: DHA

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