 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde çıkan silahlı kavga sonucu S.Ç. isimli kişi ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı, Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi ve durumu ciddiyetini koruyor. Şüpheli ise olay yerinde gözaltına alındı.

İzmit\'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı
05.01.2024 - 01:33,
Abone Ol

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavga sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yenişehir Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde yapımı devam eden tramvay yolunda Y.Ö. ile S.Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olayın kavgaya dönüşmesinin ardından S.Ç. silahla boynundan ve bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

S.Ç. sağlık görevlilerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edilen yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şüpheli Y.Ö. olay yerinde ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yenişehir, Kocaeli, Güneş, kavga, Olay, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika


00:44
15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14
Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09
İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07
AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53
Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52
Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44
''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi? ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40
Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak

Son Dakika
00:44 15 Yaşındaki Genç Kız Tabanca İle Vurularak Ölü Bulundu
00:14 Başakşehir'de lüks sitede kanlı infaz! Kapalı Çarşı esnafı hayatını kaybetti
00:09 İBB Başkanı İmamoğlu taziye evinde Kur'an-ı Kerim okudu
00:07 AK Parti Sözcüsü Çelik canlı yayında gözyaşlarını tutamadı: Bu soykırımcıların yargılandıklarını göreceğiz
22:53 Blinken ziyareti öncesi ABD'den açıklama: Masada İsveç'in NATO üyeliği var
22:52 Lüks villasını tadilattan geçiren Ferman Toprak parasını ödemediği işçileri tekme tokat dövdü: Canımızı zor kurtardık
22:44 ''Torpil'' iddiası sorulan Adalet Bakan Yardımcısı Can: Yarım saat bir cep telefonu çekilir mi?
21:40 Bomba kulis: PKK elebaşı Öcalan önümüzdeki günlerde terör örgütüne ''teslim olun'' çağrısı yapacak
21:30 Ömer Çelik'e açık açık soruldu: AK Parti'nin Atatürk ile bir sorunu mu var?
21:21 Büyükçekmece'de 11. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 02:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: İzmit'te Silahlı Kavga: Bir Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement