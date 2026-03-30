İzmit'te Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 9 Gözaltı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı öncesi dönerciye giden şüphelinin, siparişi iptal ederek hızla dükkandan ayrıldığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

Olay, 27 Mart gecesi İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

YÜZLERCE KAMERA İNCELENDİ; 9 GÖZALTI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları ve otoyol ile kara yollarındaki kameraları incelemeye aldı. Saldırganların kullandığı otomobilin geçtiği tüm güzergahlardaki kameralar incelendi, İstanbul'dan geldikleri değerlendirildi. Çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Azerbaycan uyruklu olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan 5 gün önce de İzmit'e gelerek keşif yaptıkları belirlendi. Organize şekilde hareket ettikleri ve çete bağlantılı olabilecekleri değerlendirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

DÖNERCİDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Soruşturma kapsamında yeni görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganların olaydan kısa süre önce mekana yaklaşık 950 metre mesafedeki bir dönerciye gittikleri belirlendi. Araçtan inen sürücünün içeri girerek sipariş verdiği, bir süre sonra siparişini iptal ederek hızla dışarı çıktığı tespit edildi. Sürücünün araçtaki diğer şüphelilerle kısa süre konuştuktan sonra direksiyon başına geçerek hızla hareket ettiği ve saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüphelinin telefonuyla ilgilendikten sonra siparişi iptal edip dışarı çıkması, saldırı talimatını aldıktan sonra harekete geçmesi olarak değerlendirildi.

Haber: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),