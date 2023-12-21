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İzmit'te silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmit'te silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi silahla tehdit ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, diğer şüphelilere adli kontrol hükümleri uygulandı.

İzmit\'te silahlı saldırı: 3 şüpheli tutuklandı
21.12.2023 - 14:26,
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişiyi silahla tehdit ederek yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, M.Ç'nin "kasten yaralama", "yağma" ve "silahla tehdit edilmesiyle" ilgili çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, düzenledikleri operasyonla şüpheliler İ.H.A, M.A, A.R.A, S.A, C.A.D. ile A.İ'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, A.R.A. ile S.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, İ.H.A. ve C.A.D'ye adli kontrol hükümleri uygulandı. Şüpheli A.İ. ise emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Güvenlik, Adliye, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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