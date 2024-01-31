İzmit\'te tartışma sonucu öldürülen kişinin davası başladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.
Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Y.K, tutuklu sanıklar T.Ş. ve M.K. ile maktul Ufuk Koca'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık T.Ş, savunmasında, 6 Kasım 2022'de kız arkadaşını amcasıyla tanıştırmaya götürdüğünü, daha sonra yanına gittiği M.K. ile alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.
Dönüşte aynı mevkide dükkanları bulunan Koca'nın yanlarına gelerek, M.K'yi omuzundan tutup apartman boşluğuna soktuğunu öne süren T.Ş, "Y.K'nin geldiğini gördüm. Pusuya düşeceğimizi sandım. M.K'ye 'Geliyorlar.' diye bağırdım. Ufuk sinirlendi ve M.K'ye kafa attı. Daha sonra bıçakla M.K'nin üstüne atladığını gördüm. Bana da saldırınca korkuyla kendimi ve arkadaşımı korumak için hedef gözetmeksizin tabancayla ateş ettim. Ayağa kalktıktan sonra M.K. de ateş etti." iddialarında bulundu.
T.Ş, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtıklarını, 1 saat sonra ise polise teslim olduklarını söyledi.
Sanık M.K, olay günü T.Ş. ile kahvede otururken maktulün kardeşinin arabayla önlerinden geçerken küfrettiğini ileri sürdü, bunun üzerine şahsın büyük ağabeyi O.K'yi arayarak kardeşini uyarmasını söylediğini aktardı.
Alkol almaktan dönerken karşılaştığı Koca'nın, kendisini omuzundan tutarak apartman boşluğuna ittiğini ve kafa attığını iddia eden M.K, "Kendimi savunmaya çalışırken K.K. ve Y.K. geldi. Y.K'den bıçak aldıktan sonra tekrar yanıma geldi. T.Ş'ye de küfretti. Birden silah sesi geldi. Apartman boşluğunda olduğum için kimin ateş ettiğini görmedim. Bana ateş edildiğini düşünerek havaya ateş etmek istedim fakat tabanca tutukluk yaptı. Doldur boşalt yaptım, sonra havaya 1 el ateş ettim ve olay yerinden uzaklaştık. Babamın Çenesuyu'ndaki dağ evine gittik. Yolda silahları attık. 1 saat sonra polise teslim olduk." diye konuştu.
Tanıklar dinlenildi
Maktulün kuzeni müşteki tanık Y.K. olay günü M.K. ve T.Ş'nin kendisinden çakmak istediğini, sigara içmediği için üzerinde ateş olmadığını söyleyince bu ikilinin küfrettiğini ileri sürdü.
Moralinin bozuk olduğunu gören Koca'ya durumu anlattığını aktaran Y.K, "Ufuk ağabeyim 'Ben konuşurum, arkadaşlarım onlar.' dedi. O akşam iş yerinden çıktık. Elimde içinde güvercin olan kutu vardı. Ufuk Koca önümüzeydi. M.K. ve T.Ş. çiğ köftecinin orda Ufuk ağabeyi durdurdu. Ne konuştular duymadım. Merdiven boşluğunda konuşurken M.K. birden yükseldi. T.Ş. de yanındaydı. Ufuk'un elinde bıçak görmedim. T.Ş. bir anda silahı çekip ateş etti. M.K. de ateş etmeye başladı." dedi.
Baba Kenan Koca ise T.Ş'nin çocukken yanında çalıştığını, harçlığını verip okula gönderdiği zamanlar olduğunu ve bu olay yaşanana kadar kendisini çok sevdiğini dile getirdi.
Dükkanı kapattıktan sonra arkadaşı H.U. ile yürürken M.K. küfürlü konuşunca oğlunun kafa atmaya çalıştığını ama denk getiremediğini anlatan Koca, "Araya girip çocuğumu çektiğim sırada T.Ş. ve M.K. ateş etmeye başladı. Bunlar sadece Ufuk'a değil bize de ateş etti." ifadelerini kullandı.
Koca'nın kardeşi Emre Koca ise sanıklarla hiçbir husumetinin bulunmadığını belirtti. M.K'nin sosyal medya hesabı aracılığıyla sürekli kendisinden para istediği iddiasını paylaşan Emre Koca, bir yerden sonra dayanamayıp M.K'ye küfrettiğini söyledi.
Tanık H.U. da "Dükkandan çıkınca Ufuk ve diğerlerinin tartıştığını gördüm. Ayırmak için giderken T.Ş. ve M.K. ateş etmeye başladı. Sonra koşarak uzaklaştılar. Her iki şahısta da tabanca vardı. Y.K'nin elindeki kutuda güvercin vardı." şeklinde konuştu.
Taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.
Olay
İzmit'te 6 Kasım 2022'de Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Ufuk Koca (28) ile M.K. ve T.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan Koca kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayın ardından M.K. ve T.Ş. tutuklanmıştı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, Ufuk Koca'ya karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Y.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla ve "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.
Gazze'yi kan gölüne çevirip 26 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail skandallarına bir yenisini daha ekledi. Gözleri bağlanıp ters kelepçeyle gözaltına alınan Filistinlilerinin fotoğrafını paylaşan Savunma Bakanlığı, fotoğrafın arka planında ise Kur'ân-ı Kerîm'de geçen "Ve tufan onların günahlarını silip süpürdü" ifadelerini kullandı. Jerusalem Post gelişmeyi "Mesaj açık; Fotoğraftaki kişiler günahlarının bedelini ödeyen failler" manşetiyle duyurdu.
Abdullah Çatlı'ya ait olduğu iddia edilen ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran video ile ilgili Çatlı'nın kızı Gökçen Çatlı'dan açıklama geldi. Görüntüdeki kişinin babası olduğunu doğrulayan Gökçen Çatlı, görüntünün Susurluk kazasının 3 yıl öncesine ait olduğunu belirtti.
Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifası sonrası AK Parti'nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tosun, "Cumhurbaşkanımız, AK Parti'den Cumhur İttifakı'nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak bizi görmek istediğini ifade etti." dedi.
Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Orta Vadeli Programı'n geçici bir heves olmadığını söyledi. Bakan Şimşek, "Enflasyonun yer çekime karşı mücadele edeceğine inanmıyorum, tek ön koşul var bu program sabırla uygulanacaktır. Yapısal reformlar programın olmazsa olmazıdır" ifadelerini kullandı. Verginin tabanını büyüteceklerini açıklayan Şimşek, "Verginin hakkıyla alınmadığı alanlarda çaba göstereceğiz. Şu anda çalışmalar var" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilboard engellenmesi iddiasıyla ilgili konuşarak, engelleme veya girişimde bulunmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, bu konuda firmalarla görüşebileceklerini ifade etti ve atılan taşların etkisinin olmadığını vurguladı.
Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kadını öldüren ve çocuğunu ağır yaralayan şüpheli, tutuklu bulunduğu cezaevinde kendini astı. Olayın ardından kadının tedavisi sürerken, katilin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te tartışma sonucu öldürülen kişinin davası başladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?