İzmit\'te tartışma sonucu öldürülen kişinin davası başladı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdükleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, müşteki Y.K, tutuklu sanıklar T.Ş. ve M.K. ile maktul Ufuk Koca'nın yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık T.Ş, savunmasında, 6 Kasım 2022'de kız arkadaşını amcasıyla tanıştırmaya götürdüğünü, daha sonra yanına gittiği M.K. ile alkol alıp sohbet ettiklerini anlattı.

Dönüşte aynı mevkide dükkanları bulunan Koca'nın yanlarına gelerek, M.K'yi omuzundan tutup apartman boşluğuna soktuğunu öne süren T.Ş, "Y.K'nin geldiğini gördüm. Pusuya düşeceğimizi sandım. M.K'ye 'Geliyorlar.' diye bağırdım. Ufuk sinirlendi ve M.K'ye kafa attı. Daha sonra bıçakla M.K'nin üstüne atladığını gördüm. Bana da saldırınca korkuyla kendimi ve arkadaşımı korumak için hedef gözetmeksizin tabancayla ateş ettim. Ayağa kalktıktan sonra M.K. de ateş etti." iddialarında bulundu.

T.Ş, daha sonra koşarak olay yerinden kaçtıklarını, 1 saat sonra ise polise teslim olduklarını söyledi.

Sanık M.K, olay günü T.Ş. ile kahvede otururken maktulün kardeşinin arabayla önlerinden geçerken küfrettiğini ileri sürdü, bunun üzerine şahsın büyük ağabeyi O.K'yi arayarak kardeşini uyarmasını söylediğini aktardı.

Alkol almaktan dönerken karşılaştığı Koca'nın, kendisini omuzundan tutarak apartman boşluğuna ittiğini ve kafa attığını iddia eden M.K, "Kendimi savunmaya çalışırken K.K. ve Y.K. geldi. Y.K'den bıçak aldıktan sonra tekrar yanıma geldi. T.Ş'ye de küfretti. Birden silah sesi geldi. Apartman boşluğunda olduğum için kimin ateş ettiğini görmedim. Bana ateş edildiğini düşünerek havaya ateş etmek istedim fakat tabanca tutukluk yaptı. Doldur boşalt yaptım, sonra havaya 1 el ateş ettim ve olay yerinden uzaklaştık. Babamın Çenesuyu'ndaki dağ evine gittik. Yolda silahları attık. 1 saat sonra polise teslim olduk." diye konuştu.

Tanıklar dinlenildi

Maktulün kuzeni müşteki tanık Y.K. olay günü M.K. ve T.Ş'nin kendisinden çakmak istediğini, sigara içmediği için üzerinde ateş olmadığını söyleyince bu ikilinin küfrettiğini ileri sürdü.

Moralinin bozuk olduğunu gören Koca'ya durumu anlattığını aktaran Y.K, "Ufuk ağabeyim 'Ben konuşurum, arkadaşlarım onlar.' dedi. O akşam iş yerinden çıktık. Elimde içinde güvercin olan kutu vardı. Ufuk Koca önümüzeydi. M.K. ve T.Ş. çiğ köftecinin orda Ufuk ağabeyi durdurdu. Ne konuştular duymadım. Merdiven boşluğunda konuşurken M.K. birden yükseldi. T.Ş. de yanındaydı. Ufuk'un elinde bıçak görmedim. T.Ş. bir anda silahı çekip ateş etti. M.K. de ateş etmeye başladı." dedi.

Baba Kenan Koca ise T.Ş'nin çocukken yanında çalıştığını, harçlığını verip okula gönderdiği zamanlar olduğunu ve bu olay yaşanana kadar kendisini çok sevdiğini dile getirdi.

Dükkanı kapattıktan sonra arkadaşı H.U. ile yürürken M.K. küfürlü konuşunca oğlunun kafa atmaya çalıştığını ama denk getiremediğini anlatan Koca, "Araya girip çocuğumu çektiğim sırada T.Ş. ve M.K. ateş etmeye başladı. Bunlar sadece Ufuk'a değil bize de ateş etti." ifadelerini kullandı.

Koca'nın kardeşi Emre Koca ise sanıklarla hiçbir husumetinin bulunmadığını belirtti. M.K'nin sosyal medya hesabı aracılığıyla sürekli kendisinden para istediği iddiasını paylaşan Emre Koca, bir yerden sonra dayanamayıp M.K'ye küfrettiğini söyledi.

Tanık H.U. da "Dükkandan çıkınca Ufuk ve diğerlerinin tartıştığını gördüm. Ayırmak için giderken T.Ş. ve M.K. ateş etmeye başladı. Sonra koşarak uzaklaştılar. Her iki şahısta da tabanca vardı. Y.K'nin elindeki kutuda güvercin vardı." şeklinde konuştu.

Taraf avukatlarının dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İzmit'te 6 Kasım 2022'de Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde Ufuk Koca (28) ile M.K. ve T.Ş. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, tabancayla ateş açılması sonucu yaralanan Koca kaldırıldığı hastanede ölmüştü. Olayın ardından M.K. ve T.Ş. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların, Ufuk Koca'ya karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Y.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla ve "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.