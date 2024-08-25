Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tramvayın çarptığı yaya, yaralandı.
Akçaray Taşıma Hattı'nda Kuruçeşme'den Otogar yönüne giden tramvay, Yenişehir Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Zihinsel engelli olduğu öğrenilen Engin K. (40), sağlık görevlilerince bölgedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksaklık yaşandı.
Son Dakika › Güncel › İzmit'te tramvay kazası: Yaya yaralandı - Son Dakika
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