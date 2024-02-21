İzmit'te zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmit'te zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

İzmit\'te zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada, 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

21.02.2024 23:03
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kozluk Mahallesi D-100 kara yolu Kuzey yan yolda H.B.U. idaresindeki 34 BU 0670 plakalı SUV tipi araç, E.V'nin kullandığı 41 ABP 812 plakalı otomobil ile M.Y. yönetimindeki 41 J 0331 plakalı özel halk otobüsü trafik ışıklarında çarpıştı.

Kazada 34 BU 0670 plakalı aracın sürücüsü ve yanındaki kişi ile özel halk otobüsündeki 5 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yan yoldan bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: AA

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