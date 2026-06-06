İznik Gölü'nde Baba Kayboldu, Oğul Kurtarıldı - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Baba Kayboldu, Oğul Kurtarıldı

06.06.2026 21:39
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İznik Gölü'nde akıntıya kapılan emekli polis Sinan Çağlayan kayboldu, oğlu Yiğit kurtarıldı.

Bursa'nın İznik ilçesinde serinlemek için girdiği gölde akıntıya kapılarak kaybolan emekli polis memuru için arama çalışması başlatılırken, yanındaki 8 yaşındaki oğlu vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Akşam saatlerinde serinlemek için İznik Gölü'ne giren Sinan Çağlayan (52) ile oğlu Yiğit Çağlayan (8), akıntının etkisiyle kıyı şeridinden uzaklaştı.

Durumu fark eden sahildeki vatandaşlar baba ile oğluna yardım etmek için göle girdi.

Yiğit Çağlayan çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılırken baba Sinan Çağlayan gözden kayboldu.

İhbarla olay yerine jandarma, polis, deniz polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Gölden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edilen Yiğit Çağlayan hastaneye kaldırıldı.

Sinan Çağlayan için ise dalgıç polislerce arama çalışması başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde Baba Kayboldu, Oğul Kurtarıldı - Son Dakika

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