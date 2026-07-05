İznik Gölü\'nde Boğulan Gençlerin Cenazesi Toprağa Verildi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü'nde boğulan İsmail İmamoğlu'nun (21) cenazesi toprağa verildi. İmamoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Bünyamin Kadı'nın (19), çocukluk arkadaşı olduğu öğrenildi.

Dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ndeki evlerinden çıkıp Orhangazi ilçesine gelen 4 arkadaşın, serinlemek için Sölöz mevkisinden İznik Gölü'ne girdiği öne sürüldü. Bir süre sonra İsmail İmamoğlu ve Bünyamin Kadı, kayboldu. Arkadaşları durumu fark edip, ihbarda bulundu. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve deniz polisi, gölde arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından İmamoğlu ve Kadı'nın cansız bedenlerine ulaşıldı. Gölden çıkarılan cenazeler, Orhangazi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

BÜNYAMİN'İN BABASI DA CENAZE NAMAZINDA SAF TUTTU

İsmail İmamoğlu'nun cenazesi, işlemlerin ardından ailesi tarafından alınıp, Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'ne getirildi. Köprübaşı Camisi'ndeki cenazede İsmail'in babası Mustafa İmamoğlu'nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü. Cenazeye, İmamoğlu ile birlikte hayatını kaybeden Bünyamin Kadı'nın babası Lokman Kadı da katıldı. İsmail İmamoğlu, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Panayır Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BİRLİKTE BÜYÜMÜŞLER

Bünyamin Kadı'nın da aynı camide ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi. İsmail İmamoğlu'nun, Bünyamin Kadı ile aynı mahallede birlikte büyüdüğü öğrenildi. İmamoğlu ile Kadı'nın ailelerinin ise Trabzon'un Köprübaşı ilçesinden Bursa'ya göç ettikleri ve aynı mahallede yaşadıkları belirtildi.