İznik Gölü\'nde Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

Bursa'da, İznik Gölü kıyısında bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha ekiplerince fünyeyle patlatılarak imha edildi.
İznik Gölü'nün Orhangazi kıyısında top mermisi gören kişinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Göl kıyısı ve piknik alanı ekiplerce boşaltılırken bölgeye bomba uzmanları yönlendirildi.
Ekiplerce muhafaza altına alınan top mermisi, bomba imha uzmanlarınca fünyeyle patlatılarak imha edildi.
Top mermisinin 1916 Alman yapımı olduğu öğrenildi.
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