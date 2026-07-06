İznik Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü - Son Dakika
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İznik Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü

İznik Gölü\'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü
06.07.2026 11:46
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Küresel ısınma nedeniyle İznik Gölü'nde su seviyesi azalırken, iskeleler karada kaldı.

TÜRKİYE'nin 5'inci, Marmara Bölgesi'nin ise en büyüğü olan İznik Gölü de küresel ısınmadan nasibini aldı. Gölde yaşanan çekilmeyle 2015-2018 yılları arasında bölgede yolcu taşıyan deniz otobüsünün yanaştığı iskele karada kalırken, su sporları tesisinin de bulunduğu, kayıkhane mevkisindeki büyük iskelenin ayakları da sular çekilince gün yüzüne çıktı. Geçmişte, teknelerin yanaştığı alan ise çocuklara futbol sahası oldu.

Bursa'da, 310 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki su seviyesi, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle kritik düzeyin altına düştü. Uzunluğu 33, genişliği 12, çevresi ise 95 kilometre olan İznik Gölü'nün son yıllarda hem Orhangazi hem de İznik sahilinde bulunan iskeleler, suyun çekilmesiyle karada kaldı. Gölde 2015-2018 yılları arasında yolcu taşıyan, 155 yolcu kapasiteli 30 metre uzunluğa sahip Akşemseddin Deniz Otobüsü'nün İznik sahilinde yanaştığı yolcu iskelesinin ayakları da sular çekilince gün yüzüne çıktı. 11 yıl önceki deniz otobüsünün Orhangazi iskelesine yanaştığı arşiv görüntüleriyle hem Orhangazi hem de İznik sahilinin şu anki görüntüleri, küresel ısınma ve kuraklığın etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi.

BÖLGE YÜRÜYÜŞ YOLUNA DÖNDÜ

İznik'te su sporları tesisinin de bulunduğu, kayıkhane mevkisindeki büyük iskelenin ayakları da sular çekilince gün yüzüne çıktı. Geçmişte, teknelerin yanaştığı bugün toprak zemine dönüşen alan ise çocuklara futbol sahası oldu. Gölden çekilen geniş alanda çocukların futbol oynadığı, bazı kişilerin de yürüyüş yaptığı görüldü. Göldeki su seviyesinin yüksek olduğu dönemde iskelenin merdivenlerinden kolaylıkla suya inilip çıkılabilirken, bugün ise suya ulaşabilmek için metrelerce yürümek gerekiyor. İskelenin merdivenleri ile göl suyu arasında oluşan mesafenin insan boyunu geçtiği görüldü. Bir dönem teknelerin yanaştığı ve yolcu feribotlarının kullandığı iskelelerin çevresindeki alanın büyük bölümü, tamamen kuruyup kara parçasına dönüştü. Kuruyan göl tabanında top oynayan çocuklar, yıllar önce aynı noktada yüzdüklerini ve balık tuttuklarını anlatırken, bölgede yaşayanlar ise su seviyesinin her geçen yıl daha da gerilediğini belirterek, gölün eski günlerini özlemle andıklarını söyledi.

Kayıkhane mevkisinde çocukluğunu geçirdiğini söyleyen Ahmet Eren Oğuz, İznik Gölü'nde yıllar içerisinde yaşanan değişime dikkat çekerek, "2009 yılından beri buradayım, çocukluğum burada geçti, balık tutuyorduk. Buraya yolcu feribotu falan geliyordu. O zaman iyi ve güzeldi. Fabrikalar suyumuzu çekmeye başlayınca şimdi de böyle can çekişiyor. Artık bizim burası halı saha olmaya başladı. İznik Gölü sıfır, kuraklık 5" dedi.

'BALIK TUTARDIK, İSKELEDEN ATLAYIP YÜZERDİK'

Ahmet İbrahim Atar da 2008 yılından bu yana bölgede yaşadığını anlatarak, kuraklığın sadece küresel ısınmaya bağlı olmadığını söyleyerek, "Çocukluğumu burada yaşadım. Çocukluğumuzdan beri burada bir şeyler değişti. Eskiden balık tutardık. Artık hiç bir şey yok. İskeleden atlayıp yüzerdik hep çocukken. Fabrikalar da suyu çekince yüzememeye başladık, karada kaldık. İznik Gölü halı sahaya dönmüş durumda. Biz de burada top oynadık. Umarım, bir an önce bu durumdan kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İznik Gölü'nde Su Seviyesi Kritik Düzeye Düştü - Son Dakika

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