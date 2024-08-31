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İznik Gölü'ndeki bazilika, kuralıktan dolayı gün yüzüne çıktı

BURSA - Bursa İznik Gölü, son yıllarda yaşanan kuraklıklar nedeniyle Türkiye'nin en önemli 10 buluşu arasında yer alan tarihi bazilikanın tamamen su yüzeyinde kalmasına neden oldu.

Aziz Neophytos'un adına inşa edildiği belirlenen batık bazilika, suların çekilmesiyle gün yüzüne çıktı. Tarihi M.Ö. 4'üncü yüzyıla uzanan Bithynia, Selçuklu, Roma ve Osmanlı gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapan İznik'te 2014 yılında havadan çekilen fotoğraflar sayesinde İznik Gölü içerisinde 2 bin yıllık bazilika olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, kuraklığın göl ekosistemini ve çevresel dengeyi ciddi şekilde tehdit ettiğine dikkat çekiyor. İznik Gölü'nün yaşadığı bu zor durumun, sadece tarihi mirası değil, aynı zamanda bölgenin biyolojik çeşitliliğini de tehlikeye attığını vurgulayan uzmanlar, acil önlemler alınması gerektiğini belirtti. Su kaynaklarının korunması ve yönetim stratejilerinin gözden geçirilmesi gerektiğine işaret eden uzmanlar, bu tür doğal olayların gelecekte daha ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Göl kenarında 22 yıldır plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu, gölde yaşanan bu olumsuz gelişmenin hem bölge halkını hem de ziyaretçileri derinden etkilediğini belirtti. Uslu, "İznik Gölü'nün ve tarihi bazilikanın bu hali iç karartıcı. Uzun yıllardır böyle bir kuraklık yaşamadık. Kuraklığın devam etmesi ve yağışların olmaması, gölümüzdeki denge açısından büyük bir tehdit oluşturuyor" dedi.