Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan Bursa'daki İznik Gölü turkuaz renge büründü.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nde suyun rengi değişti.

Mevsimsel sıcaklığa bağlı olarak gölün dip kısmında yeterli oksijen bulunmaması nedeniyle, buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkması üzerine turkuaz rengin oluştuğu öğrenildi.

Turkuaz renge bürünen İznik Gölü dron ile görüntülendi.