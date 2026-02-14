İznik'te Hırsızlar Güvenlik Kamerasından Yakalandı - Son Dakika
İznik'te Hırsızlar Güvenlik Kamerasından Yakalandı

14.02.2026 15:49
Bursa'nın İznik ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, 68 saatlik kamera görüntüleriyle yakalandı.

BURSA'nın İznik ilçesinde bir evden hırsızlık yapan 3 şüpheliden 2'si, polis tarafından 30 ayrı güvenlik kamerasına ait 68 saatlik görüntüyü incelenerek yakalandı. Kamera görüntülerinde maskeli şüphelilerin, aynı motosiklet üzerinde bölgede keşif yaptığı tespit edildi.

İznik'te bir evde yaşanan hırsızlık olayı sonrası ev sahiplerinin ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayın aydınlatılması için ilçenin farklı noktalarındaki 30 güvenlik kamerasına ait toplam 68 saatlik görüntü tek tek incelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde maskeli şüphelilerin, aynı motosiklet üzerinde bölgede keşif yaptığı yer aldı. Teknik analiz ve saha çalışmaları sonunda şüphelilerden ikisinin H.Ö. ve A.D. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Sorgulamaları yapılan H.Ö. ve A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirtilen bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Haber: Semih TÜRKER-Kamera: Bursa,

Kaynak: DHA

