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İznik'te kaza: Otomobil beton direğe çarptı, sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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İznik'te kaza: Otomobil beton direğe çarptı, sürücü ağır yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil beton aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

28.12.2023 - 01:54,
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BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolden çıkıp beton aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında İznik ilçesi Yenişehir Yolu, Darka mevkisinde meydana geldi. Olcay Akçay yönetimindeki 16 BGK 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu beton aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Akçay hurdaya dönen otomobilde sıkışırken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Olcay Akçay, sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akçay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

İznik\'te kaza: Otomobil beton direğe çarptı, sürücü ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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