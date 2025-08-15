İznik\'te Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın İznik ilçesinde makilik alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Bayındır Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden bölge sakinlerinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
